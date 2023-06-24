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Суббота 24 июня

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"Мне нечего скрывать": Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни

"Мне нечего скрывать": Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни
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Певец продолжает будоражить умы преданных фанатов своим творчеством.

Горячая новость для любителей мелодичных хитов! Известный композитор и артист Игорь Николаев выпустил новую песню "18 ЛЕТ", которая уже доступна на всех цифровых площадках.

Певец сам написал стихи и музыку. Публике Игорь Николаев представил лирический рассказ о собственной судьбе. Согласно сюжету композиции, артист вспоминает 70-е годы, когда ему было 18 лет, отец был жив и смысл бытия воспринимался иначе.

"Перед собой мне нечего скрывать,

Я самому себе хочу сказать:

"Эй, парень, тебе восемнадцать,

Все не так просто, как может казаться.

Все будет — ошибки, измены.

Но впереди тебя ждут перемены", — выразился Игорь Николаев.

Таким неординарным способом композитор сообщил о простой жизни и испытаниях, которые ему прошлось вынести. Судя по тексту, даже ошибки и измены не обошли стороной артиста. Игорь Николаев надеется, что песня найдет отклик в сердцах давних поклонников, ведь каждому когда-то было 18 лет.

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В социальной сети фанаты прокомментировали музыкальную новинку. "Замечательная песня, жизнеутверждающая, очень нужная в это нелегкое время", "Ваша музыка особенная! В ней какая то энергия жизни!", "Обожаю, вы моя муза!" — такие добрые отклики получил Игорь Николаев.

24 июня 2023, 19:53
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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