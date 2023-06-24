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Суббота 24 июня

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Безрукова объяснила чувства к любимому: Мое сердце выбирает мужчину, а не разум

Безрукова объяснила чувства к любимому: Мое сердце выбирает мужчину, а не разум
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Актриса поведала журналистам о женском счастье и ожидании второй половинки.

58-летняя брюнетка не перестает удивлять талантом и мощной женской энергией. Помимо работы, ее жизнь насыщена интересными людьми и приятными событиями. Ирина Безрукова занимается домашней гимнастикой, ездит на дачу к подруге, следит за модой.

В свежем интервью артистка рассказала, что находится в окружении большого количества мужчин. И, что примечательно, они вдохновляют ее. Ирина Безрукова привлекает внимание противоположного пола, но второй половинки рядом у нее пока нет.

Звезда не зацикливается на поиске того самого, поскольку одиночество обходит ее стороной. По словам актрисы, если партнер появится в ее жизни, то так тому и быть. Ирина Безрукова не собирается вступать в отношения ради материальной выгоды.

Так сложилось, что чувства к любимому человеку, кем бы он ни являлся, у звезды всегда возникали по зову сердца. Актриса не ставит во главу угла толстый кошелек и социальный статус фаворита. Случайные, странные и токсичные связи не для нее.

"Мое сердце выбирает мужчину, а не разум. Ни финансовое положение, ни известность, ни возраст не влияли на меня", — объяснила журналистам Ирина Безрукова.

24 июня 2023, 18:42
Ирина Безрукова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Про звезд✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке

Актриса Ирина Безрукова.
Актриса Юлия Ауг.
Светская львица Светлана Бондарчук.
Актриса Полина Максимова.
Режиссер Павел Лунгин.
Актриса Наталия Лесниковская.
Актриса Екатерина Волкова.
Актриса Дарья Повереннова.
Актриса Дарья Мороз.

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