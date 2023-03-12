"Это волшебство": Безрукова нашла счастье с мужчиной на 11 лет моложе

Ирина Безрукова засияла как бриллиант.

Пока Сергей Безруков отмечает 8-летие своего венчания со своей второй женой Анной Матисон, его бывшая супруга без внимания тоже не сидит. Ирина Безрукова стала гостьей одного из Youtube-шоу.

Рассказала она и влиянии осознанности и духовности на жизнь, но не забыла затронуть и более коммерческие материи. Оказывается, в сложный период жизни Ирина устроилась работать на частное телевидение, где рекламировала ювелирные украшения. Фишкой своей она сделала то, что каждое колечко или пару сережек оборачивала в исторический рассказ.

Ведущий Артур Сита в ответ на это поделился, что находил в Сети нарезки передачи, на которых слышно убаюкивающий голос Ирины Безруковой и видны ее утонченные руки. Просмотр роликов вызвал у него чувство, что артистка выполняла свою работу с ощущением блаженства.



"У тебя волшебный голос. Когда на тебя смотришь – это волшебство", – с нежной улыбкой признался ведущий, глядя Ирине прямо в глаза.

В ответ на это сияющая Ирина Безрукова подметила, что считает воплощением волшебства своего собеседника. В целом, беседа получилась весьма трогательная и все зрители шоу могли заметить, что артистка нашла счастье в разговоре с ведущим Артуром Сита. И, пусть общалась она с мужчиной на 11 лет моложе, разница в мировоззрении между Ириной Безруковой и ее собеседником была абсолютно не заметна.