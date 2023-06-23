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Пятница 23 июня

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"Прожить невозможно": 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц

"Прожить невозможно": 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
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59-летний Сергей Зверев владел салоном красоты на главной улице Москвы, давал концерт, выигрывал чемпионаты по парикмахерскому искусству. Сегодня этот все в прошлом. На какие же деньги живет знаменитый поющий парикмахер? Этот вопрос ему в лоб задал корреспондент "Дни.ру".

"Бог дает мне деньги на все наряды, на всю мою красоту", – туманно отвечает Зверев про свои сегодняшние доходы. Хотя до пенсии ему еще далеко – 2028 окончательно будет повышен пенсионный возраст, который для мужчин составит 65 лет. Тогда же Сергей и сможет рассчитывать на выплаты по старости от родного государства.

"Мне всегда не будет хватать денег, которых, как известно, много не бывает, – пояснил Сергей. – А мне и подавно – чем больше, тем лучше, ведь всем сейчас тяжело. А не люблю, когда эконом-класс, мне нравится, когда богато, гламурно все".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По словам стилиста, на шляпы, мании и очки в стразах и прочий карнавал ему нужно не менее миллиона в месяц. "Миллиона даже мне мало! – отрезал он. – Буду как брошенный какой-то! На эти деньги вообще невозможно прожить же! А я же еще всем помогаю!".

Сергея очень понимает жена футболиста Мария Погребняк. Она призналась "Дни.ру", что на самую скромную жизнь, на вещи первой необходимости, ей нужно хотя бы полтора миллиона рублей в месяц. Зато Мария умеет жить в скромности, почти в аскезе, перебиваясь порой с хлеба на квас.

23 июня 2023, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сергей Зверев устроил торжество любви

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