Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости

19 июля поющий парикмахер Сергей Зверев отметит 60-летие. Хотя эта цифра с ним вяжется меньше всего – как говорится, звезда в шоке. О секрете идеальной формы и внешности он рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold.

"Вы мне про юбилей даже не говорите! – замахал наманикюренными руками Зверев. – Еще скажите: "Бенефис!" Я и юбилей – как это вяжется вообще?! Вы посмотрите на меня! У меня вообще нет возраста!"

Стилист понимает, что в предпенсионном возрасте (мужчины выходят сегодня на заслуженный отдых в 63 года) выглядит намного лучше иных, даже более юных, звезд. "Я иногда смотрю на очень молодых ребят и девочек, даже своих бывших супермоделей, и хочется спросить: "Что ты делал все это время, как надо было бухать и как надо было себя уничтожать, раз ты так выглядишь?!"

При этом сам Зверев не может похвастаться, что у него вовсе нет вредных привычек, хотя залог его вечной молодости в другом. И это не пластика, как может показаться со стороны. "Я не чур-чурю! – поклялся он. – Потому что все, кто завидует, кто колдует, они быстро стареют. Потом делают тюнинг, и стареют еще быстрее. Ведь у нас какие люди: посмотрели недобрым взглядом и все, сглазили, две недели будешь потом лежать".

Никаких грандиозных торжеств в июле звездный парикмахер закатывать не планирует. "Может, поеду к родственникам в рабочий поселок Култук (в Слюдянском районе Иркутской области – Прим. ред.), может, родственники прилетят ко мне в Москве – я пока не решил", – признается Зверев.

Правда, приемного сына певца – Сергея Зверева-младшего – на юбилее чемпиона Европы по парикмахерскому искусству, скорее всего, не будет. Ведь их конфликт длится уже несколько лет. "Он не общается со мной, а я – с ним", – кратко сообщил вечно юный парикмахер.