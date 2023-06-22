Раскричавшаяся Наргиз гонит русских из Узбекистана: Не надо сюда ехать!

Наргиз Закирова не перестает нападать на бывших коллег по творческому цеху в России.

Певица после отъезда за границу стала часто критиковать Россию, которая, к слову, подарила ей целое состояние и известность. Вместе с тем время от времени артистка набрасывается на бывших коллег по творческому цеху. Осенью от нее досталось Филиппу Киркорову. Он, к слову, даже отвечала на ее оскорбления. А на днях Наргиз Закирова добралась до Ирины Дубцовой.

Исполнительница хита "О нем" планирует концерт в Ташкенте. Собственно, это и не понравилось певице. Увидев афишу звезды, она пришла в ярость и обложила матом экс-коллегу по творческому цеху. "Чего вся эта *** (шваль – Прим. ред.) в Ташкент прется?" – возмутилась артистка.

Ее высказывание моментально разлетелось по СМИ. В итоге Наргиз Закирова опубликовала в своем микроблоге новую порцию видео, в которых критикует музыкантов, собравшихся посетить Ташкент. "Не надо сюда ехать!" – гонит русских из Узбекистана певица, как пишет "Царьград". В своем новом ролике она буквально кричала.

Бывшая подопечная известного продюсера также объяснила, что матерное слово, которым она "наградила" Ирину Дубцову, относится не только к ней.

"В этом слове я подразумевала тех, кто прется сюда бесконечно. Здесь медом помазано, видимо", – резко высказалась Наргиз Закирова.