Наргиз обругала собравшуюся в Ташкент Дубцову: Чего *** прется?

Певица Наргиз считает, что российским артистам нечего делать в Узбекистан.

В прошлом году певицу Наргиз Закирову депортировали из России после ее русофобских высказываний и критику спецоперации. Некогда популярной и востребованной в РФ артистке запретили въезд в страну на 50 лет. Теперь она находится в родном Узбекистане, где частенько критикует российских артистов.

Например, недавно от Наргиз досталось певице Ирине Дубцовой, которая собралась выступить в Ташкенте. Увидев афишу концерта российской артистки, исполнительница хита "Мы вдвоем" написала: "Чего вся эта *** (шваль – Прим. ред.) в Ташкент прется?". Поклонники поддержали возмущения 52-летней певицы.

Но не все разделили мнение Наргиз. Правда, комментарии несогласных артистка решила удалить. Так она сохранила в своем телеграм-канале атмосферу ненависти и злобы. Комментаторы из России дали понять, что Закирова их разочаровала. "Мне она нравилась. Но таких людей не терплю и вычеркиваю сразу", – написала подписчица телеграм-канала "Дни.ру: шоу-бизнес".

"Царьград" напоминает, что в прошлом году Наргиз Закирова гневно высказалась о выступившем в Узбекистане Филиппе Киркорове. Народный артист России тоже ответил коллеге грубо.