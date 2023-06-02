Анфиса Чехова воссоединилась с экс-супругом ради дня рождения сына

Анфиса Чехова трогательно поздравила Соломона с праздником, рассказав публике о нем интересные факты.

Знаменитая телеведущая воспитывает единственного сына Соломона. Отцом мальчика стал Гурам Баблишвили, с которым звезда в итоге так и не смогла построить идеальную семью. Как она сама рассказывала, у нее с супругом были разные интересы, что, собственно, и стало причиной развода. Судя по всему, Анфисе Чеховой удалось сохранить дружеские отношения с папой своего наследника.

По крайне мере такое впечатление сложилось после недавней публикации артистки в социальных сетях. Неожиданно для многих поклонников в микроблоге теледивы появились фотографии с экс-супругом, у которого, к слову, уже другая семья. Как оказалось, у бывших возлюбленных был важный повод для встречи.

Как передает Пятый канал, Анфиса Чехова воссоединилась с Гурамом Баблишвили ради дня рождения общего сына. Мальчику исполнилось 11 лет, а в честь праздника для именинники организовали яркий праздник, куда прибыли и друзья, и родственники. Так что, даже оба родителя были рядом с Соломоном в важный для него день.

Актриса, к слову, очень трогательно поздравила наследника в социальных сетях, посвятив ему пост. Она вспомнила все этапы взросления своего чадо, рассказав довольно забавные факты о нем. Сейчас, говорит Анфиса Чехова, 11-летний Соломон уже превратился в настоящего мужчину, который с радостью помогает матери.