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Пятница 16 июня

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"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой

"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой
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Певица Слава раскрыла свою позицию и обнародовала взгляды на происходящее вокруг Примадонны. Алла Пугачева приобрела в ее лице верного соратника.

Алла Пугачева редко выходит на связь с поклонниками. Ее последний визит в Россию был связан с похоронами давнего друга, модельера Валентина Юдашкина. Звезда так и не пообщалась ни с коллегами, ни с прессой.

Изредка Примадонна публикует неоднозначные посты в своем аккаунте, намекая на несогласие с российской действительностью. Недавно Алла Пугачева выступила в поддержку Юрия Шевчука, который громко давал определение родине.

После этого на артистку с новой силой обрушился гнев ненавистников. Но не тут-то было. В итоге российская певица Слава публично отреагировала на критику в адрес Аллы Пугачевой и встала на ее защиту. Прочитав множество негативных комментариев, Слава заботливо примкнула к Примадонне с порцией добрых слов.

"Алла Борисовна – это звезда, которая нашей стране дала максимальное количество песен, которые давали нам хорошее настроение, с которыми мы грустили, с которыми мы выросли, с которыми мы любили. Это человек, которого нельзя судить вообще никак. Это человек, который имеет право уехать со своим мужем и детьми куда угодно! Это человек, до которого всем артистам очень далеко. Ей это позволительно, вот честно", – заявила певица Слава.

Ранее Путин заявил, что половина россиян, уехавших из страны год назад, уже вернулась обратно. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Так что, быть может, когда-то прилетит с концами и Алла Пугачева.

16 июня 2023, 21:52
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

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