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Шоу-бизнес
Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Наша жизнь давно превратилась в зазеркалье, в какую-то параллельную реальность, в сюр. И новогодние "огоньки", которые федеральные каналы показали в Новогоднюю ночь – лучшее тому подтверждение.
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Год назад, 31 декабря 2021 года, Первый канал показывал шоу "30 лет спустя". Тогда Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Максим Галкин представляли зрителям хиты 90-х. В этот раз там решили не изобретать велосипед и новогодний концерт назвали "20 лет спустя" – теперь чествовали кумиров начала 2000-х. Правда, уже без ставшего за год иноагентом мужа Пугачевой, сделавшего опрометчивое заявление про спецоперацию Урганта и других, не блиставших патриотизмом звезд. Как писал Пушкин, "иных уж нет, а те – далече".

Зато актуально и празднично смотрелся Николай Расторгуев, который аккурат перед выступавшим на фоне военных президента спел:

Мы наступаем по всем направлениям
Танки, пехота, огонь артиллерии
Нас убивают, но мы выживаем
И снова в атаку себя мы бросаем.

А сразу после боя Курантов и гимна грянул SHAMAN с песней не менее новогоднего настроения и содержания:

Я русский,

Я иду до конца.

Я русский,

Моя кровь от Отца.

Я русский,

И мне повезло.

Я русский,

Всему миру назло.

После этого французское игристое на столе показалось многим кислятиной, а швейцарский сыр, который еще можно у нас купить – гадостью, которую и в рот страшно взять.

Фото: пресс-служба

Правда, как связан SHAMAN c хитами двадцатилетней давности, осталось загадкой – он в "нулевых" еще в школу ходил. А вот Жанна Фриске и Михей связаны были напрямую. Но поскольку давно почили в Бозе, то на экране их заменили компьютерные герои какого-то нелепого по свой сути телешоу. Вместо умершего от инсульта и отрыва тромба Михея пел снеговик Няш. А скончавшуюся от рака мозга Жанну Фриске заменили старухой Шапокляк. В обоих случаях на экране мелькали крысы – видимо, намек, что покойники давно уже стали кормом для них.

А вот Юрий Шатунов умер всего полгода назад, видимо, поэтому его решили не окружать пока крысами и делать компьютерным героем, а просто поставили в эфир какую-то старую запись. Жаль только, что Иосифу Кобзону никакой роли в нынешней новогодней ночи не досталось, не превратили его в рисованный персонаж.

Хотя многие герои "Новогодней ночи" на Первом и без того выгляди актерами какого-то похабного мультфильма для взрослых – как-то обрюзгшие Лариса Гузеева или Ева Польна.

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

Певица Слава упорно меняла в песне "Одиночество" слово "сука" – на рифмованную "скуку", хотя и явно делала это через силу. Будь ее воля, она бы все на мат заменила. Триггеры Сталкер и Фантом затянули Belle из знаменитого мюзикла, потом плясали джигиты, им на смену прилетела Юлия Пересильд, которая с борта МКС спела "Надежду" 1971 года.

Вообще, вся новогодняя ночь на Первом больше напоминала длинный трейлер снятого в космосе за 2 миллиарда рублей фильм "Вызов" с Пересильд в главной роли. Часто, правда, прерываемого рекламой крупного банка – так надоевшей, что под утро 1 января хотелось немедленно закрыть там все счета и забыть как страшный сон.

На канале "Россия", впрочем, вечер тоже стал не слишком праздничным, несмотря на искусственное веселье, конфетти и лимонад в стаканах гостей. Судя по числу военных в студии могло показаться, что мы попали на концерт фронтовой самодеятельности в блиндаже или окопе. SHAMAN и тут тряс дредами и затягивал духоподъемную песню "Встанем":

И бьется сильнее в груди наша вечная память, между нами

Герои России останутся в наших сердцах

И вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли

Кто шел умирать за свободу, а не за медали.

Следом седобородый Газманов в окружении военных с передовой и под аплодисменты гостей из освобожденных территорий запел:

Украина и Крым,

Беларусь и Молдова -

Это моя страна!

Душат границы -

Без визы нельзя…

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

Потом настала пора минутке юмора. Евгений Петросян так и сыпал подсмотренными в Интернете остротами: "Нравится – не нравится, Россия расширяется!", "Украинский борщ невозможно приготовить без российского газа", "При кондитере Порошенко украинцам жилось несладко, а при комике Зеленском живется несмешно". Конечно, сладко и смешно живется только когда в 77 лет с тобой спит 34-летняя прелестница. Которую с ее потрясающими нарядами почему-то не позвали в "огонек". Видимо, места в студии не оказалось, ведь пригласили туда бойцов батальона "Спарта", которые между праздничными номерами рассказывали про "штурм позиций противника" и призывали: "Жди, Запорожье, жди, Одесса, Харьков, жди!"

Видимо, туда, в светлое будущее, и ехал на стоящем на месте велосипеде Стас Пьеха, которому в лицо сыпал искусственный снег.

А вот София Ротару не ехала в этот раз никуда – новый год в России прошел без Героя Украины. Прежде она всегда приезжала в начале декабря, чтобы и в "Песне года" сняться, и в "Огоньке" заодно. Но теперь певица находится по другую сторону баррикад. Поэтому ее суперхит "Червона Рута" отдали Таисии Повалий – не пропадать же хорошей песне из-за антироссийской позиции "хуторянки". А вот Повалий хотя и Народная артистка Украины, но у нас, как говорится, давно своя в доску.

Живущую в Израиле Народную артистку Советского Союза Аллу Пугачеву соотечественники тоже предали анафеме. И ее хит "Любовь, похожая на сон" на канале "Россия" отдали Полине Гагариной. Впрочем, пела плохо. В это же самое время та же певица промяукала "Кукушку" группы "Кино" на Первом канале. Связь композиции 1991 года с концепцией программы, основанной на шлягерах 2000-х тоже осталась туманной.

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов

Впрочем, ближе к трем ночи, когда гражданам Богохранимой надлежит быть пьяными и вдумчиво телевизор не смотреть, там все равно пошел повтор прошлогоднего новогоднего концерта. На "России", где и начался эфир на час позже, закончили петь и поднимать бокалы за победителей и процветание "освобожденных южных земель" часом позже, после чего пошла нарезка из "огоньков" прошлых лет. Правда, артисты там выглядели куда старее, чем сейчас.

Стране оставалось спать, набираться терпения и сил всего несколько – до новогодней "Песни года", где Ирина Аллегрова должна была поздравить народ патриотическим хитом:

Возвращайтесь домой мальчики,
Дома ждут и за вас все молятся,
Просят помощи у всех ангелов,
Уберечь сохранить и вернуть домой.
Возвращайтесь домой, милые.
Сердце сильно щемит за вас, любимые.
Вы защитники нашей Родины
И пусть хранит вас Господь.

Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
1 января 2023, 11:25 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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