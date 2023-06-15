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Четверг 15 июня

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Дождались: "Давай поженимся" возвращается на экраны

Дождались: "Давай поженимся" возвращается на экраны
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После долгих месяцев отсутствия шоу вновь вернется в эфир.

В феврале прошлого года программа "Давай поженимся", как и многие другие развлекательные передачи, пропала с экранов. Много месяцев поклонники шоу гадали, когда стоит ждать новых выпусков и стоит ли ждать вообще. Тем временем звезда проекта Лариса Гузеева только подливала масла в огонь, заявляя то о скором возобновлении съемок, то о закрытии программы.

Как говорится, вознагражден будет тот, кто умеет ждать. В случае с "Давай поженимся" это выражение оказалось актуально как никогда. После долгого неведения, которое затянулось больше чем на год, фанаты передачи смогли вздохнуть с облегчением. Стало известно, что в скором времени шоу может вернуться в эфир.

Сообщается, что сейчас полным ходом идет подготовка к кастингу. Стало быть, встреча зрителей с новыми героями и любимыми ведущими не за горами. Однако конкретные сроки по-прежнему не называются. Звезда передачи Лариса Гузеева, как и остальные ее коллеги, пока не комментирует информацию и хранит молчание.

Можно предположить, что актриса боится сглазить новый карьерный взлет. Известно, что после закрытия "Давай поженимся" телеведущей приходилось нелегко. Гузеева намекала, что без этого источника дохода ее финансовое положение сильно ухудшилось. Остается только надеяться, что слухи окажутся правдой, и все наладится.

15 июня 2023, 17:20
Лариса Гузеева. Фото: Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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