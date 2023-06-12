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Понедельник 12 июня

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Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети

Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети
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Артистка показала, как выглядит перед началом съемок.

Лариса Гузеева в личном блоге поделилась снимком, который сделала в гримерной. Артистка предстала на фото заметно помолодевшей и посвежевшей. А так как звезду неоднократно обвиняли в чрезмерном увлечении фотошопом, сразу предупредила: спокойно, это не фильтры, а всего лишь коррекция.

Скорее всего, она имела в виду коррекцию, которую провели визажисты с помощью косметики. Плюс на фото Ларисы Гузеевой – правильное освещение. Благодаря этому не заметно практически ни одной морщинки. Правда, по словам актрисы, фотошоп на снимке все же присутствует, ей пришлось отредактировать свои "рабочие" руки, которые выдают возраст.

Правда, некоторые подписчики раскритиковали помолодевшую Ларису Гузееву. "Может уже пора сойти с подмостков? Вы стали не интересны. Да и возраст Вам об этом говорит!", "Что все-таки делает время. Такая стройная красавица была в Жестоком романсе. Никаких фильтров не нужно было. Наверное, красавицам очень сложно стареть", "Пчелы покусали" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написали недовольные.

На все негативные комментарии Лариса Гузеева ответила в свойственной ей манере: звезда предложила "пойти убиться".

12 июня 2023, 16:09
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Сын покрылся татуировками, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с проблемными детьми

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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