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Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно

Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно
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На ютьюб-канале Лауры Джугелия вышло интервью с Еленой Хангой, в котором опытная теледива высказала мнение о работе своих коллег.

По словам журналистки, ей нравится то, что делает Андрей Малахов. Как отметила Ханга, шоумен, помимо "желтых" материалов, которые безусловно необходимы для рейтингов программы, занимается и социальными проектами. Также Елена Ханга с удовольствием ходит на шоу Андрея Малахова, так как считает его профессионалом своего дела.

А вот о Дмитрии Борисове, который позднее занял кресло ведущего программы "Пусть говорят", журналистка не такого высокого мнения. По ее мнению, коллега Малахова – хороший новостник, но как ведущий не такой темпераментный, как предшественник.

"Ему, по-моему, это все не очень интересно. Он плохо скрывает отсутствие особого интереса, но профессионально исполняет свою роль, да", – заявила Елена Ханга.

Напомним, журналистка долгие годы трудится на телевидении и является одной из самых ярких и запоминающихся ведущих. Женщина вела такие передачи, как "Про это" и "Принцип домино".

Стоит отметить, что шоу "Про это" было первым на российском ТВ, в котором поднимались вопросы межполовых отношений в интимной сфере. Елена Ханга рассказала о самом странном и рейтинговом сюжете программы.

В какой-то момент съемочная группа отправилась в Голландию, чтобы снять съезд садомазохистов. Редактор шоу даже не пустил телеведущую в здание, где проходило мероприятие, так как происходящее действительно шокировало. После выхода этого сюжета говорить о любви и чем-то "теплом" между людьми было уже сложно. Возможно, это и стало началом конца передачи.

12 июня 2023, 17:01
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube-канал FAMETIME TV✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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