"Никто не плакал": родные и друзья проводили Елену Хангу в последний путь

Известная российская журналистка и телеведущая Елена Ханга могла стать высокопоставленным человеком на родине, ведь ее отец Абдула Кассим Ханга был премьер-министром Занзибара. Однако политик погиб в ходе репрессий после государственного переворота, а его семилетняя дочь навсегда осталась в России и связала свою судьбу с нашей страной.
Триумф артистки на отечественном телевидении произошел, когда на экраны вышла программа "Про это". Кроме того, журналистка пробовала себя в кино и вела другие шоу. Так, она стала первой ведущей российской адаптации международного проекта "Форт Боярд" совместно с Леонидом Парфеновым.
В интервью журналу "Теленеделя. Звезды" Елена Ханга подчеркнула, что после съемок в плавающем в открытом море замке навсегда отказалась от подобных проектов. Она отметила, что перестала принимать предложения об участии в программах, где нужно преодолевать препятствия, есть насекомых или сражаться со зверями.
Но не тут-то было... В ноябре на канале ТВ-3 вышло шоу "Наследники и самозванцы", действия которого разворачиваются во мрачном замке. К слову, и сюжет программы покрыт мраком. Принимающие в ней участие российские звезды, согласно сценарию, должны раскрыть роли друг друга и пройти сложные физические и психологические испытания.
Они участвуют в борьбе за огромное наследство, оставленное неким господином. Первый выпуск уже вышел. Елена Ханга стала одной из 17 потенциальных обладателей приза.
Скорее всего для 60-летней звезды этот путь демонстрации своих способностей станет последним. Все-таки она решила больше не участвовать в подобных шоу.
Поклонники были в шоке, что телеведущая все-таки нарушила слово. На съемки ее проводили друзья и близкие. Как рассказала журналистка, "никто не плакал", наоборот, муж и свекровь очень веселились, подшучивали над ней, а дочка заявила, что Елена Ханга – крутая.