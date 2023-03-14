Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Вчера Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале Воронины стала матерью и сразу же показала новорожденного своим подписчикам. Правда в лучших традициях молодых матерей она закрыла лицо крохи стикером. Многие верят, что до крещения ребенка никому показывать нельзя. Но есть звезды, которые не торопятся показать свое чадо и в более взрослом возрасте.
Редакция Дни.ру подготовило подборку артистов, тщательно блюдущих личные границы. Итак, кто же они – звезды, которые скрывают своих детей?
Взять, например, Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова. Артисты стали родителями Амелии еще в 2017-м году, но кусочек руки девочки и тень от ее силуэта стали единственным, чего удостоились поклонники пары.
А вот про дочь Виктории Дайнеко известно еще меньше. Осенью 2015 года певица стала матерью, но до сих пор никто не знает имени девочки. Тем не менее, в своем личном блоге победительница "Фабрики звезд" иногда рассказывает об увлечениях малышки, хвастается снимками, вышедшего из под ее руки или показывает организованные в честь своей наследницы праздники.
Не менее принципиально ведёт себя и Елена Захарова. Звезда сериала "Кадетство", которая с огромным трудом пережила потерю первого ребенка, переосмыслила свое отношение к личным границам. Ни один посторонний человек не знал ни имени второй девочки, ни даже личности её отца. Лишь единожды в своем блоге актриса показала праздничный торт сделанный для малышки на заказ, после чего внимательные пользователи поняли, что дочь Елены Захаровой зовут Майя.
Андрей Малахов также не торопится "засветить" лицо звездного наследника. Результатом стало то, что стоило ему показать на публикации какого-то мальчика, бредущего по улице, как подписчики буквально сошли с ума.