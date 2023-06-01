Внук Пугачевой отправился в Голливуд

Пресняков-младший вместе с женой съездил на "Фабрику грез" в США.

Что общего между внуком Аллы Пугачевой и фильмами "Франкенштейн", "Психо", "Челюсти", "Список Шиндлера", "Назад в будущее" и многих других? Шикующая за границей часть звездного семейства посетила "Фабрику грез" в США, чем жена Преснякова-младшего Алена Краснова охотно похвасталась в своем аккаунте.

Никита Пресняков вместе с женой побывали на экскурсии на крупнейшей студии Голливуда — Universal Pictures. Она по-настоящему гигантская, поэтому там для перемещаются на трамвайчиках. В то время как на Warner Brothers гостей возят на тележках для гольфа, а вот Sony и Paramount можно посмотреть и пешком.

Избранница внука Аллы Пугачевой, модель Алена Краснова, с удовольствием посмотрела на декорации, установленные для съемок голливудских шедевров. Кадры экскурсии Алена Краснова опубликовала в своем аккаунте.

Сначала жена Преснякова показала город Марио, где все фигурки игры двигались по огромной отвесной стене под знакомую музыку из легендарной игры. Затем Алена Краснова рассказала, что отстояла два часа в очереди на самую зрелищную часть экскурсии.

"Самое интересное для меня было в парке – это экскурсия по декорациям, которые воссоздавались для съемок самых известных фильмов Голливуда. Вот примерно так снимают фильмы, оказывается", – написала родственница Пугачевой.

На территории тематического парка представлены впечатляющий антураж, изобилие мишуры и аттракционы — невероятно реалистичные 3D-заезды по мотивам Трансформеров и Миньонов и вполне реальные американские горки по мотивам Мумии и Парка Юрского периода.

На одном из кадров жена Никиты Преснякова показала модель упавшего Боинга-747, который дымился и горел словно только что после катастрофы из фильма "Война миров". Также на экскурсии родня Аллы Пугачевой взглянула на зомби-апокалипсис и кровавых акул из фильма "Челюсти" и многое другое, что обычным россиянам бросается в глаза при просмотре американского кино.