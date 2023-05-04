"Для мимолетных знакомств": Живущая на чужбине Боня втюхивает мужикам русских девочек ради денег

Виктория Боня раскрыла хитрый план.

Экс-участница "Дома-2" уже давно покинула Россию. Вместе с дочкой она обосновалась на чужбине, при этом от своей родины не открестилась, продолжая общаться с русской аудиторией в социальных сетях. Собственно, и деньги Виктория Бона зарабатывает, сидя за бугром.

Время от времени появляются слухи о наличии у звезды богатого возлюбленного. Однако, по ее словам, себя и свою дочь она содержит сама. К слову, после разрыва с отцом наследницы звезда так и не вышла замуж. Поэтому многим показалось странным то, что теледива собирается помогать людям искать вторые половинки, учитывая ее неудачи в личной жизни.

Вчера Виктория Боня поделилась новостью о том, что из России уходит популярное приложение для поиска пары. Правда, ее подписчиков это не сильно расстроило.

"Tinder для мимолетных знакомств, а не для брака", – рассуждают пользователи.

Но те, кто все-таки пользовались приложением, могут не отчаиваться, ведь звезда намерена создать свой "клуб знакомств". По ее мнению, уйдя из нашей страны, сервис потерял важную аудиторию – востребованных русских красавиц. Так что, светская львица представила, как, создав свою версию "клуба знакомств", втюхивает русских девочек мужикам. Восполняет пробел, так сказать, и дает возможность дамам найти свою вторую половинку.

Вот только некоторые подписчики звезды расценили это не как помощь, а как очередной способ наживы: якобы заинтересовалась этим вопросом она ради денег.

"Бред и очередная попытка заработать", – раскритиковали план Виктории Бони.