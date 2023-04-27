"Человек элементарно врал": Надурившую россиян на круглую сумму Боню сдали с потрохами

Викторию Боню обвиняют в наглой лжи.

На днях звезда "Дома-2" сообщила поклонникам радостную для себя новость: она наконец-то решилась на пластическую операцию, чтобы улучшить внешний вид своего лица. Экс-участница телестройки уже даже поделилась результатом в своем микроблоге, предъявив фанатам свои более подтянутые скулы. Виктория Боня оказалась очень довольна, однако из-за манипуляций с лицом на нее навалилась волна негатива.

Светский сплетник Антон Суворкин напомнил россиянам об очень любопытном прошлом теледивы. Возможно, кто-то уже и не помнит, как она продавала курсы по массажу, который, по ее словам, сохраняет молодость. И, по ее собственному признанию, зарабатывала она неплохие деньги с продаж.

"В самые плохие месяцы она зарабатывала около 50 тысяч долларов в месяц. В лучшие – до 200 тысяч долларов", – привел слова Виктории Бони блогер.

Видимо, массаж, который так рекламировала звезда "Дома-2", ей лично не помог. Иначе зачем она решилась на пластику? Собственно, этот поступок не на шутку возмутил Антона Суворкина, который сдал теледиву с потрохами, заявив, что она все это время нагло обманывала своих поклонников. Светская львица якобы рассказывала аудитории про какой-то волшебные эффект от процедур, которого не добилась сама.





Получается, что экс-участница телестройки в итоге надула россиян на круглую сумму.

"Человек элементарно врал! Врет она всегда. Врет она постоянно. Человек, который разводит свою аудиторию, посылая стопроцентную ложь в камеру", – жестко прошелся по Виктории Боне блогер.