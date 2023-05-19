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Пятница 19 мая

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Жена Игоря Николаева публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой

Жена Игоря Николаева публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой
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Наташа Королева на протяжении многих лет была музой для Игоря Николаева. С тех пор новая жена композитора никак не может побить ее рекорд.

25 сентября 2010 года российский композитор Игорь Николаев женился на начинающей певице Юлии Проскуряковой. В начале октября они получили премию "Пара года 2010", победив в номинации "Любовь". Однако поклонники никак не могут забыть ошеломительный дуэт "дельфина и русалки" Игоря Николаева и Наташи Королевой и до сих пор вспоминают о ней.

На днях Юлия Проскурякова выпустила новую песню "Держи мое сердце". Поклонники рассыпались в комплиментах, но все-таки и на этот раз не обошлось без воспоминаний о Наташе Королевой.

"Наташу Королеву обожаю! Но она и Игорь... Слишком разные..."; "Я тоже обожаю Наташу, но не понимаю людей, которые нападают на Юлю. Да, они разные, и что? Она что, кого-то уводила, чтоб так ее не любить? Очень талантливая и обаятельная девушка. Я не представляю, сколько нужно ей терпения и как тяжело, когда тебя постоянно сравнивают. С Игорем они уже много лет, и дай Бог им счастья! Хейтеры, успокойтесь уже!"; "Королева в 1000 раз лучше!Никогда не переплюнет!" – написали комментаторы.

На этот раз Юлия Проскурякова не стала молчать и ответила нерадивым фанатам. Она публично выступила с заявлением об отношении к Наташе Королевой.

"Мы очень положительно относимся к Наталье Королевой! Она прекрасный артист с многолетним стажем, и мы бы не хотели, чтобы пользователи на нашем канале плохо или оскорбительно отзывались о ней, да и о любом другом уважаемом артисте! Давайте будем уважать друг друга! У каждого артиста своя аудитория, свои симпатии и свои кумиры. Всем доброго дня и хорошего солнечного настроения!" – написала Проскурякова.

19 мая 2023, 18:46
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Юлия Проскурякова/ YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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