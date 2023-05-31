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Кудрявцева показала испорченные при сушке трусы-парашюты

Кудрявцева показала испорченные при сушке трусы-парашюты
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Звезда рассказала о конфузе и поделилась снимком своего сожженного нижнего белья.

Леру Кудрявцеву часто называют одной из самых привлекательных и сексуальных женщин на российском телевидении. Многие шутят, что над ведущей не властно время. В свои 52 года знаменитая блондинка невероятно молодо выглядит и вовсю покоряет сердца мужской половины зрителей. При этом звезда не стесняется показывать себя и с обратной стороны.

Кудрявцева часто делится с публикой сокровенным. Так, недавно светская львица рассказала, что ей, как и любому другому человеку, не всегда удается выглядеть на все сто. Иногда знаменитости приходится жертвовать привлекательностью ради комфорта. Особенно, если дело касается выбора нижнего белья.

Лера Кудрявцева призналась, что очень любит кружевное, сетчатое и другое сексуальное белье. Однако ради удобства звездная блондинка отдает предпочтение более практичным вариантам. По словам ведущей, на работу ей приходится надевать нижнее белье бежевого цвета. А спать знаменитость предпочитает в комфортных трусах-парашютах.

На этом откровения телеведущей не закончились. В своем блоге актриса рассказала о конфузе, который произошел с ней на отдыхе. Звезда поделилась, что сожгла любимое нижнее белье, когда хотела его просушить, и показала публике почерневшие трусы-парашюты розового цвета.

"Скоро спать, трусы влажные. Пошла, растопила сауну и бережно положила их сохнуть... Через час зашла забрать, повертела в руках и решила для пущей просушки на секунду положить на камни. Сауна. Камни. Горящие трусы", – призналась Лера Кудрявцева.

31 мая 2023, 08:20
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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