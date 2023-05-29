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Понедельник 29 мая

10:20"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле 10:00"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже 09:2076-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца 09:00В каких городах России подорожали новостройки 08:41Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении 08:20Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких 08:00"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности 06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео) 04:20Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии 02:15В Петербурге не распродано 16% квартир 00:01Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба 21:31Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича* 20:48"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником 20:09Моргенштерн* оскорбил тучных людей 18:39Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич
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"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже

"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже
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Звездная блондинка рассказала о том, какой ее супруг на самом деле.

Лера Кудрявцева преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Телеведущая давно счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Супруги воспитывают маленькую дочь и кажутся очень гармоничной парой. А ведь когда-то в этот союз практически никто не верил.

В свое время общественность сильно удивил тот факт, что Кудрявцева выбрала себе столь молодого спутника. Злые языки постоянно обсуждали влюбленных и часто приписывали им скорое расставание. Однако все сложилось не так, как пророчили недоброжелатели. Супруги вместе уже 10 лет и совершенно не замечают внушительную разницу в возрасте.

Звездная блондинка не раз говорила, что они с мужем не зацикливаются на цифрах. Более того, по словам Леры, она чувствует себя намного моложе мужа-спортсмена и ведет более активный образ жизни. В рамках своего шоу светская львица объяснила, что ее муж является домоседом и предпочитает проводить себя в спокойной обстановке.

"В нашей паре он старик, а я молодая. Он дома сидит, ему ничего не надо, нудноватый. Разница в возрасте — это только цифры", – раскрыла правду о молодом муже телеведущая.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева встревожила россиян своим видом. Светлая и всегда радостная звезда предстала в соцсетях в черном костюме и заговорила с подписчиками о меланхолии.

29 мая 2023, 10:00
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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