"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже

Звездная блондинка рассказала о том, какой ее супруг на самом деле.

Лера Кудрявцева преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Телеведущая давно счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Супруги воспитывают маленькую дочь и кажутся очень гармоничной парой. А ведь когда-то в этот союз практически никто не верил.

В свое время общественность сильно удивил тот факт, что Кудрявцева выбрала себе столь молодого спутника. Злые языки постоянно обсуждали влюбленных и часто приписывали им скорое расставание. Однако все сложилось не так, как пророчили недоброжелатели. Супруги вместе уже 10 лет и совершенно не замечают внушительную разницу в возрасте.

Звездная блондинка не раз говорила, что они с мужем не зацикливаются на цифрах. Более того, по словам Леры, она чувствует себя намного моложе мужа-спортсмена и ведет более активный образ жизни. В рамках своего шоу светская львица объяснила, что ее муж является домоседом и предпочитает проводить себя в спокойной обстановке.

"В нашей паре он старик, а я молодая. Он дома сидит, ему ничего не надо, нудноватый. Разница в возрасте — это только цифры", – раскрыла правду о молодом муже телеведущая.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лера Кудрявцева встревожила россиян своим видом. Светлая и всегда радостная звезда предстала в соцсетях в черном костюме и заговорила с подписчиками о меланхолии.