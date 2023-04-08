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Суббота 8 апреля

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Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса

Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса
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Звезды шоу-бизнеса также, как и простые смертные, страдают от головных болей.

Звезды шоу-бизнеса сталкиваются с теми же проблемами, что и любой другой человек. У кого-то из них бывает приступ метеоризма, а кого-то одолевает диабет. Однако есть среди их среди них и те, кто страдают от мигрени. Голова раскалывается пополам, каждое движение вызывает тошноту, а глаза не открыть из-за светобоязни. Длится такой приступ несколько дней.

Редакция Дни.ру подготовила подборку звезд, которая периодически вынуждены отменять все свои дела, чтобы запереться в темной комнате и, обложившись таблетками, ждать окончания приступа головной боли. Итак, страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса.

Лера Кудрявцева борется со своим недолгом не опуская рук. Перепробовав все варианты медикаментозного лечения, она обратилась к нетрадиционной медицине. Буквально пару дней назад звезда шоу-бизнеса поделилась страшными фотографиями того, как ей делают иглоукалывание прямо в голову. К счастью, это процедура действительно работает, ведь последний раз мигрень у Леры Кудрявцевой была шесть месяцев назад.

Муж Дженнифер Лопез Бен Аффлек также оказался среди той доли мужчин, что страдает от мигрени. Однажды дошло даже до того, что исстрадавшегося актера увезли в больницу прямо со съемок. Специалисты тогда посоветовали голливудскому актеру внимательнее относиться к режиму сна и обязательно находить время на отдых.
А вот Ксению Бородину мигрень в последние годы заставляет страдать все чаще. Ей пришлось отказаться от некоторых привычек, сменить рацион питания, и всегда возить собой аппарат для измерения давления. Плохо звезде шоу бизнеса бывает настолько, что ей даже сложно расчесать волосы: болит даже кожа головы.
Всемирно известная теннисистка Серена Уильямс также признается, что мигрень не обошла ее стороной. Однажды из-за сильных болей она даже проиграла турнир. Позднее спортсменка узнала, что головные боли связаны с ее менструальным циклом и вызвана боль гормонами. К счастью, врачи смогли подобрать ей правильные медикаменты, которые избавляют чемпионку от любых неприятных ощущений.
Джанет Джексон из-за своей болячки пострадала очень сильно: ей однажды пришлось отменить целый ряд концертов по причине мигрени. Куда хуже, казалось бы, но... Певицу во время приступа сводит с ума не только громкий звук и яркий свет, проблем добавляет и вестибулярный аппарат. Телу звезды шоу-бизнеса обманчиво кажется, что вокруг него все вращается.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова также мучается мигренью с самого нежного возраста. Все медикаментозные способы она уже перепробовала, но врачи не смогли помочь ей. Звезде шоу-бизнеса остается запираться в темной комнате и радовать себя свежими цветами.

8 апреля 2023, 20:21
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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