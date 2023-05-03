Боль и слезы от скорбного известия.

Накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Казалось, все пути в родные палестины отрезаны. Однако 3 мая стало известно, что Народная артистка Советского Союза внезапно прилетела в Москву. Об этом стало известно от помощницы Примадонны – Елены Чупраковой.

Судя по всем, певицу доставили самолетом с Земли Обетованной, чтобы она смогла проститься со своими друзьями, которые умерли друг за другом – модельерами Славой Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Их похороны состоятся 4 и 6 мая, соответственно.

Зайцеву она обязана появлением в своем гардеробе знаменитых балахонов. Первый из них был пошит для выступления Алла Борисовны на песенном фестивале польском городе Сопоте в августе 1978 года. Тогда молодая артистка обратилась к Зайцеву, чтобы заказать у него какой-нибудь интересный наряд, который сможет добавить немного таинственности в ее образ, не лишая его женственности. Вячеслав предложил ей выступить в ярком балахон. И наряд, в котором на том фестивале Пугачева исполняла "Сонет Шекспира №90", с тех пор считается главным платьем в карьере исполнительницы.

А Юдашкин много лет был главным стилистом Примадонны. Ему мы благодарны за маленькое черное платье для Пугачевой в 1994 году, после которого певица почти полностью перешла на мини. Он же шил и платье, названное настоящей сенсацией "Рождественских встреч" 1997 года, и платья для ее программы "Сны о Любви", с которой Пугачева выступала в 2009-10 годах.