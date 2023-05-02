От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин

Насыщенная судьба и трагический уход кутюрье

Знаменитый модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Дизайнер прожил очень интересную жизнь, создал множество творений, который вошли в историю моды, и прославил свою фамилию на весь мир. Самое время вспомнить его яркий, но непростой жизненный путь.

Валентин Юдашкин появился на свет в 1963 году. Будущий кутюрье вырос в семье, далекой от искусства, и провел детство в поселке Баковка под Москвой. Несмотря на это, его с ранних лет тянуло к творчеству. Будучи маленьким мальчиком Юдашкин начал рисовать и создал первые наброски костюмов. А к старшим классам стало понятно, что у него есть только один путь.

Окончив школу, Валентин Юдашкин поступил в Московский индустриальный техникум. Будущий кутюрье оказался единственным мужчиной на факультете, но это не стало для него преградой. Он усердно учился, проходил стажировку в модном доме Зайцева и 1986 году получил сразу два диплома по специальностям "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика".

Карьера Валентина Юдашкина развивалась очень стремительно. Вскоре после окончания техникума он начал выпускать в свет свои творения и представил дебютную коллекцию "Русь изначальная", которая прославила его на всю страну. А в начале 90-х имя модельера прогремело и в Европе. Кутюрье продемонстрировал на Неделе высокой моды в Париже коллекцию "Фаберже", покорил критиков и прославился на весь мир.

С тех пор Валентин Юдашкин явил миру моду еще множество легендарных творений, одевал самых именитых людей страны и получил немало наград, а его работы стали экспонатами Музея костюма в Лувре, Государственного исторического музея в Москве, Калифорнийского музея моды. Однако путь кутюрье нельзя назвать простым и безоблачным.

На заре карьеры Валентину Абрамовичу приходилось нелегко. Когда-то у дизайнера не было средств, чтобы сохранять бизнес и кормить семью. К счастью, в тот момент с ним рядом была верная и единственная супруга Марина. Именно она всегда поддерживала модельера и помогла ему встать на ноги в трудные времена. Ради дела супруга Юдашкиной пришлось продать собственный автомобиль и антикварную мебель. За это кутюрье был благодарен ей до последнего вздоха.

К сожалению, тяжелый карьерный путь стал не единственным испытанием в жизни Валентина Юдашкина. В 2016 году поклонники потеряли модельера, который всегда с удовольствием выходил на публику и дарил всем лучезарную улыбку. Дизайнер неожиданно ушел в тень, а его близкие отказывались раскрывать общественности правду. Позже выяснилось, что Валентин Абрамович борется с онкологическим заболеванием.

Несмотря на состояние здоровья, Юдашкин не мог оставить любимое дело. Последние семь лет за кутюрье переживали многочисленные поклонники, коллеги и имениты друзья, но главной поддержкой для него оставалась семья. Сегодня, 2 мая, стало известно, что Валентин Абрамович скончался. Он ушел в мир иной, не дожив до своего 60-летия.