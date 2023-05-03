"Наплевать на него!": Ковальчук поставила крест на распухшем донельзя Харламове

Гарик Харламов ужасно растолстел.

После развода с российской актрисой Кристиной Асмус комик Гарик Харламов стал сам на себя не похож. С годами ситуация все больше усугубляется, и это видно всем окружающим. Складывается ощущение, что Харламов просто поставил на себе крест, несмотря на наличие новой девушки Катерины Ковальчук.

Несмотря на то, что два года назад он сбросил аж 15 килограммов, вскоре вес вернулся и стал, судя по всему, еще больше прежнего. На днях Харламов появился в компании своей возлюбленной на съемках очередного совместного проекта – сериала "Гусар".

30-летняя актриса показала совместную с Гариком Харламовым фотографию, на которой он предстал весь обросший и с наклеенными усами. Мало того, что лицо Харламова было и так весьма распухшим, в гриме его вообще было невозможно узнать.

"Ужас! Последите за питанием Харламова, если вам не наплевать на него!"; "Чем Ковальчук его кормит?" – пишут обеспокоенные фанаты.

Неужели новая возлюбленная тоже поставила крест на Харламове? К счастью, есть внимательные поклонники, которые бдят днем и ночью и не дадут Гарика в обиду.

Напомним, Гарик Харламов был женат два раза. Первый брак не продержался и трех лет. Второй избранницей резидента Comedy Club стала актриса Кристина Асмус, которая родила от него дочь. Пара прожила вместе семь лет, однако потом пара распалась.