В компанию к Асмус? Главная женщина Харламова тащит к нему в дом новую любовницу

Что происходит в доме Гарика Харламова?

20 февраля актриса и возлюбленная Гарика Харламова Катерина Ковальчук отметила день рождения. Актрисе, карьера которой резко взлетела в последние месяцы, исполнилось 30 лет. Девушка принимает поздравления от поклонников и неравнодушных.

До сих пор неизвестно, в каких именно отношениях пара сейчас. Они появились вместе несколько раз, но на этом транслировать личную жизнь перестали. Пока Гарик Харламов все еще живет с бывшей супругой, и пока жилищный вопрос не дошел до своего разрешения.

Катерина тоже не комментирует свой статус. Зато поздравление в социальных сетях пришло от другой женщины, очень близкой к Гарику. Мама артиста и резидента Comedy Club трогательно поздравила Катерину с праздником. Она назвала девушку ласковыми словами, куколкой и красоткой.

"Будь счастлива, чудесная наша девочка!" — цитирует Наталью Харламову Пятый канал.

Поклонники сразу возмутились — неужели главная женщина Гарика Харламова уже тащит к нему в дом новую любовницу? По мнению зрителей, сначала юморист должен решить конфликт с бывшей женой, а уже потом заводить новые отношения. Но, вполне возможно, что у Харламова свое мнение на эту ситуацию.