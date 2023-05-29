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"Никому не нужны": продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе

"Никому не нужны": продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе
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Музыкальный продюсер уверен, что Константин Меладзе и его жена Вера Брежнева не смогут продать свои хиты.

Вера Брежнева и Константин Меладзе перебрались в Испанию, как только началась спецоперация РФ на Украине. Они дали понять, что выступают против решения российской власти. Сейчас супруги пытаются продать дом в Подмосковье за 300 миллионов рублей, а также свои права на русскоязычные песни.

Такие шаги Брежневой и Меладзе натолкнули музыкального продюсера Леонида Дзюника на мысль о том, что у супругов дела за границей плохи. Мол, таких гонораров, как раньше, у певицы и композитора нет, потому что за границей они мало кому интересны. Слова эксперта приводит "Царьград".

Продать песни на русском языке Константин и Вера не смогут, уверен Дзюник. "Песни Меладзе никому не нужны", – сказал продюсер, отметив, что в Российском авторском сообществе работает или работала родственница композитора, которая получала деньги сразу после выхода его новых песен. "Сейчас над этими перечислениями навис меч правосудия. Поэтому вряд ли кто-то вообще купит его песни", – высказался эксперт.

Что касается выставленного на продажу дома Брежневой и Меладзе, то его тоже вряд ли купят за ту сумму, которая просят хозяева. Но поскольку Алле Пугачевой удалось продать особняк в деревне Грязь за баснословную сумму, то и певица сможет, рассуждает Дзюник. Мол, на всякий товар найдется покупатель.

29 мая 2023, 20:15
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Нетребко мыла полы, а Брежнева работала прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым

Анна Нетребко. Фото: Sergei Aristarkhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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