Слезы текут ручьем: потерявшая ребенка Брежнева не вылезает из постели

41-летняя Вера Брежнева рассказала о большой утрате.

41-летняя певица и экс-солиста группы "ВИА Гра" Вера Брежнева сейчас живет в Италии. Никто из поклонников не знает точно, что происходит в личной жизни артистки. На кадрах в социальных сетях не мелькает муж, женщина не показывает новый дом, да и детей видно все реже. Пока все внимание приковано к новой песне артистки.

А для того чтобы отметить день рождения старшей дочери Сони Киперман, Вера Брежнева улетела за океан — в США. Старшая наследница уже давно обосновалась именно там. Однако поездка оказалась не такой радостной, как хотелось. Спустя 10 дней после перелета Вера вышла к поклонникам с новостью — она потеряла из виду ребенка, которому собиралась посвящать свое драгоценное время.

Оказывается, почти сразу Брежнева сильно заболела. До сих слезы у артистки текут ручьем, а сама она не вылезает из постели. Восстановление после длительных перелетов и смены климата — это долгий процесс.

Интересно, но несмотря на плохое самочувствие, Вера Брежнева успела заехать в любимый город — Париж. Столица Франции встретила певицу хмурым небом и дождем, но она не сильно расстроилась. По словам жены Меладзе, этот город романтичен всегда.