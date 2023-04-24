Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке "Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Понедельник 24 апреля

15:32"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку 15:20В Москве женщина убила новорожденного в туалете электрички 14:40Умер основатель "Кремлевского балета" 14:20На северо-востоке Москвы загорелась квартира 14:00Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений 13:40"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи 13:20Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова 13:00Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок 12:40Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня 12:20О времена, OMODA!.. 12:00Подозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз 11:40Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир 11:24"Уже поженили": Решившийся на развод Бедрос Киркоров вывел в свет молодую спутницу 11:20Студии в Петербурге подорожали на 115% 10:40Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья 10:30"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье 10:20"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 10:00Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву 09:40В России подорожала арендная недвижимость 09:20"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции 08:48Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку 08:40Когда секс с роботом станет для человека нормой? 08:20Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста 08:00Как донору подготовиться к сдаче крови 06:31Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание? 04:31Куда инвестировать в 2023 году, чтобы не потерять деньги? 02:16Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео) 00:32Как уберечь себя от негативного влияния окружающих? 22:13Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям 20:03Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров 18:02Тест: отгадайте фильм по цитате героя Георгия Вицина 17:21Сделка состоялась: новый владелец шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи 16:08"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак 15:14"На Троекуровском": стало известно место захоронения тела Диброва после страшной аварии 14:13Уже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 13:18Большие яйца Галкина* довели до исступления молоденького паренька: Показывали Пугачевой 11:53"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 11:50Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история 10:36Нестареющая классика для просмотра всей семьей 10:14Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский 08:40Как стать увереннее и добиться цели через работу с телом 08:20Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение 08:08Как "это" делает Филипп: облизавшая Киркорова певица о новых гранях удовольствия 06:17Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала 04:39Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании? 02:10Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+ 00:01"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым 23:07Что происходит со льдами Антарктиды 22:53Скатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22:07Выловленное с глубины 8 километров морское чудище вызвало оторопь (видео)
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку

"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку

Вера Брежнева решилась на откровение.

Последний год стал для певицы Веры Брежневой очень трудным. Из-за общемировых событий артистка ушла в себя и едва не впала в депрессию. Ходили слухи о том, что она покинула Россию и якобы разводится со своим мужем Константином Меладзе. Что касается творчества, то здесь в жизни Брежневой временно наступило затишье.

Сама 41-летняя певица признавалась, что год стал для нее сложным, она многое переосмыслила. Брежнева почти каждый день думает об этом. Несмотря ни на что, певица уверена в закономерности всего происходящего. Она считает, что именно опыт помог ей осмыслить свою жизнь. По ее словам, раньше было удобно лгать себе, теперь в приоритете только правда. Выходит, что раньше она была обманщицей.

"Я всегда знаю, если не права. И хочу извиниться. Это мой выбор, мой рост. Когда я знаю, куда хочу двигаться, мне проще принимать решения. И я стараюсь не принимать их в расстроенном состоянии", – рассказала Вера Брежнева.

Напомним, бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева ранее обозначила свою позицию по отношению к политическим событиям в мире. Украинка по национальности была критически настроена, несмотря на то, что еще недавно утверждала, что не считает себя украинской звездой. Получается, что артистка бросила страну.

24 апреля 2023, 15:08
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Любовь Успенская.
Певица Слава.
Солистка группы "А-студио" Кети Топурия.
Ани Лорак.
Глюк'оZа.
Александр Маршал.
Григорий Лепс.
Телеведущая Юлия Барановская.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева.
Юлия Ковальчук.
Зара.
Рэпер Доминик Джокер.
Вера Брежнева.
Легендарный артист Вахтанг Кикабидзе.
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов с сыном Али.
Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.

По теме

"Из дурдома": Сбежавшую из России Брежневу без волос обнаружили в странном месте
Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений

Не доставайся же ты никому: дому уехавшей жены иноагента Пугачевой грозит снос из-за грубых нарушений
Сегодня много пишут о том, что-де старший внук Аллы Пугачевой продает ее знаменитый дом на Истре. Называется и цена – в 225 миллионов. Но дом этот вряд ли кто-то купит, поскольку он построен с большими нарушениями и рискует быть снесенным. Проблемный актив!.. Примадонна задумалась о даче еще в конце 80-х.

"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи

"Синяки и отеки": Лицо сгоревшей заживо Бони показали вблизи
Виктория Боня шокировала внешним видом. Лицо звезды "Дома-2" в прошлом году изрядно пострадало.

Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова

Был на грани смерти: врачам удалось стабилизировать Костомарова
Появились новости о состоянии Романа Костомарова. Заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров находится в больнице уже почти четыре месяца и скорее всего не покинет лечебное учреждение в ближайшее время.

Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок

Не отвертится: Суд заставил Бузову платить после публичных разборок
Что произошло с Ольгой Бузовой? Тяжелое бремя звезд шоу-бизнеса – неспособность скрыть от посторонних глаз свои проблемы.

Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня

Лишенного секса Верника застукали в объятиях молодого парня
Игорь Верник шокировал публику. Бессменный ведущий "Клуба веселых и находчивых" Александр Масляков, похоже, окончательно, передал свой пост артистам, которых раньше активно пригашал в жюри юмористической программы.

Выбор читателей

22/04СбтСкатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22/04СбтРоссия прощается с Михаилом Боярским 23/04ВскУже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 22/04Сбт"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 23/04Вск"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 23/04Вск"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым