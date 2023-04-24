"Это мой выбор": бросившая страну обманщица Брежнева поставила точку

Вера Брежнева решилась на откровение.

Последний год стал для певицы Веры Брежневой очень трудным. Из-за общемировых событий артистка ушла в себя и едва не впала в депрессию. Ходили слухи о том, что она покинула Россию и якобы разводится со своим мужем Константином Меладзе. Что касается творчества, то здесь в жизни Брежневой временно наступило затишье.

Сама 41-летняя певица признавалась, что год стал для нее сложным, она многое переосмыслила. Брежнева почти каждый день думает об этом. Несмотря ни на что, певица уверена в закономерности всего происходящего. Она считает, что именно опыт помог ей осмыслить свою жизнь. По ее словам, раньше было удобно лгать себе, теперь в приоритете только правда. Выходит, что раньше она была обманщицей.

"Я всегда знаю, если не права. И хочу извиниться. Это мой выбор, мой рост. Когда я знаю, куда хочу двигаться, мне проще принимать решения. И я стараюсь не принимать их в расстроенном состоянии", – рассказала Вера Брежнева.

Напомним, бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева ранее обозначила свою позицию по отношению к политическим событиям в мире. Украинка по национальности была критически настроена, несмотря на то, что еще недавно утверждала, что не считает себя украинской звездой. Получается, что артистка бросила страну.