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Суббота 27 мая

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Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали?

Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали?
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Близкий друг Бари Алибасова рассказал о жизни известного продюсера.

Несмотря на то, что Бари Алибасов уже несколько лет не появляется на публике, его имя все еще знакомо многим. Скандальный продюсер, основатель группы "На-На", долгое время был одним из самых ярких и персонажей российского шоу-бизнеса. Но что происходит с ним сейчас?

Корреспонденты журнала "PROZVEZD" встретились с близким другом Алибасова – продюсером Игорем Сандлером, который рассказал о состоянии здоровья и жизни Бари. По словам Сандлера, Алибасов болеет и имеет проблемы со спиной, которые беспокоят его до сих пор. Однако, благодаря появлению в его жизни женщины по имени Лена, он чувствует себя лучше.

Некоторые друзья Алибасова утверждают, что Лена изолировала его от мира и контролирует каждый его шаг. Однако, Сандлер полагает, что это было сделано намеренно, чтобы защитить Бари от неправильных людей, с которыми его заносит налево и направо.

Кроме того, Сандлер заявил, что не знает, кому Алибасов оставит свое наследство, но если он решит подписать часть его на Лену, это будет якобы верным решением. По словам продюсера, Лена заслуживает благодарности за то, что она делает для Бари.

Таким образом, хотя состояние здоровья Алибасова вызывает опасения у поклонников, близкий друг артиста уверяет, что тот находится в хороших руках и получает необходимую помощь и заботу. Возможно, в ближайшее время Бари вернется на публику и порадует своих фанатов новыми проектами.

27 мая 2023, 11:03
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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