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Понедельник 17 апреля

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"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей

"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей

Бари Алибасов раскрыл секреты совместной жизни.

В последние годы имя прославленного продюсера не исчезает из скандальной хроники. Не так давно вся страна обсуждала его развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Говорят, что камнем раздора в семье стала подаренная актрисой квартира, которую Бари Алибасов переписал на своего помощника.

С тех пор каких-либо новостей о личной жизни руководителя "На-На" не было. Но поклонникам все же интересно, с кем живет 75-летний музыкальный деятель? Как выяснилось на днях, крышу он делит с молодой девушкой. Правда, о романтических отношениях речи не идет, ведь это всего-навсего домработница.

Как рассказал Бари Алибасов в студии шоу "Звезды сошлись", встретился он с ней случайно. Продюсер на спор выпрыгнул из окна третьего этажа и, ожидаемо, угодил в больницу. Там-то он и попал в заботливые руки Елены, без которой теперь не представляет жизни!

Как оказалось, с молодой помощницей в одном доме он проводит и дни, и ночи, ведь на ней лежат абсолютно все хлопоты – как по хозяйству, так и в отношении начальника. Например, реабилитация после больницы. Продюсер даже рассказал, что может разбудить ее в позднее время суток, если потребуется. Но в чем-то Елене он все же помогает.

"Хождение по магазинам... Но чаще мы ходим вместе, конечно", – откровенно призналась помощница Бари Алибасова.

17 апреля 2023, 12:20
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды сошлись✓ Надежный источник

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Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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