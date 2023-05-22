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Понедельник 22 мая

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Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов

Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов
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Сначала иноагенты наперебой кричали о том, что им этот статус никак не мешает жить, теперь же они наперебой подают иски в суд.

Недавно Алла Пугачева прилетала в Россию на похороны своего давнего друга Валентина Юдашкина, а заодно, как решили многие эксперты, разобраться с накопившимися статусными проблемами. На похоронах Юдашкина все заметили, как Дмитрий Песков дружелюбно и не без почтения целует Алле Пугачевой руку, что многие расценили тут же как прощение беглянки.

После отъезда Пугачевой за границу в Сети поползли слухи о том, что в Москве она получила якобы инструкции к дальнейшим действиям или полный отказ в возвращении на родину. Так или иначе, после визита Пугачевой в российские суды стали поступать иски от иноагентов к Минюсту с просьбой снять с них этот статус.

Поклонники тут же вспомнили, как многие уверяли при получении статуса иноагента, что для них это ничего не значит и совсем якобы не расстраивает. Оказалось, все-таки расстраивает и даже мешает жить.

Теперь иноагенты со всех уголков мира пытаются отсудить право на возвращение в Россию и право возобновить свои госконтракты, пишет "Царьград".

Боец батальона БАРС-23 "Орел" Союза добровольцев Донбасса уверен, что разрешать таким предателям возвращаться в Россию не стоит. "Мое личное мнение – им делать нечего в России абсолютно. Это трусы для меня", – заключил он.

22 мая 2023, 10:20
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Царьград"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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