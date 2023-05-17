"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой

Все обсуждают недавний короткий приезд в Москву Аллы Пугачевой. Но певица и актриса Алена Кравец уверена: у Примадонны были тут и иные цели, не связанные с похоронами модельера Валентина Юдашкина. И скоро Народная артиста СССР вернется окончательно в родные палестины.



"Алла Борисовна ищет пути возвращения на Родину, – не сомневается Кравец. – Тут она была всем, а в Израиле ее и на улице не всегда узнают. Особенно если без парика и макияжа. И это больно бьет по ее самолюбию".

"Если вспомнить все, что ее супруг-иноагент наговорил про Россию, то будет понятно: вернуться в родные края непросто, – продолжает Алена. – Но легендарная певица сейчас приезжала зондировать почву. Раз уж даже сам Дмитрий Песков подошел к ней и поцеловал руку, спросил про дела, то можно думать, что Пугачева получила тут индульгенцию, прощение. А значит, вскоре вернется".

"Она хотела попросить и за опального мужа, но встреча с важными людьми, которые могут помочь, в последний момент сорвалась, – пояснила Кравец. – Но Алла Борисовна продолжит попытки возвращения. Причем она хочет въехать, образно говоря, на белом коне. Она скучает по Родине, по родным пенатам и могилам. А в Израиле ей даже жаркий климат противопоказан".

Напомним, что накануне присоединения к России новых территорий жена иностранного агента Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из нашей страны. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.