Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

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Суббота 22 апреля

02:10Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+ 00:01"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым 23:07Что происходит со льдами Антарктиды 22:53Скатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22:07Выловленное с глубины 8 километров морское чудище вызвало оторопь (видео) 21:34Россия прощается с Михаилом Боярским 20:17"Кто как хочет, так и д...": всплыла тайная связь Киркорова и Давы 20:13"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 18:57"Вколоть лошадиную дозу": швыряющую фекалии Вайкуле упекли в психушку 16:32"Патриотка на бронепоезде": Николаев закопал выскочку Пугачеву голыми руками 15:42Какой фантастический фильм посмотреть вечером 15:16"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине 14:16"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 12:57Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах 11:57Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение 10:54Пять модных аксессуаров для жаркого лета 10:07Изменяла мужу с режиссером и бросила единственного сына: путь к счастью актрисы Виролайнен 09:16Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года 08:03"Нашел свое предназначение": Ставший папочкой для котят пес довел народ до слез 06:10"Переработка – это не выход": планета задыхается от обилия пластика 04:10"Это отпугивает клещей": 2 способа избежать укуса 02:23"Инвалидом на всю жизнь": назван самый опасный вид транспорта 00:01"Планеты улыбаются": гороскоп на конец апреля для всех знаков зодиака 21:47"Расчлененные тела": родного брата звезды "Ворониных" арестовали по делу о жестоком убийстве 20:56"Незаслуженно": Пересильд оправдалась за травлю из-за присвоения звания Героя России 20:01"Старая бесноватая русофобка": "недалекой" Вайкуле дали пощечину за могилы отцов 19:30"Заканчивают жизнь самоубийством": треснувшему Бузовой певцу посоветовали обратиться к психиару 19:11Здоровый сон: почему он важен и как его достичь 19:05Алферова с животиком, выпрыгивающая грудь Самбурской, Асмус в трусах: как открывали ММКФ-2023 18:40Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина 18:20Козловский не явился в суд после обвинений в дискредитации российской армии 18:00"Катастрофические последствия": Лена Катина в приступе гнева набросилась на ребенка 17:40Провалам Бузовой нашли простое объяснение: Вызывает негативные чувства 17:20Извивающаяся змеей Королева обласкала Николаева на глазах у жены 17:00На Бузову подали в суд, Асмус осадила Собчак: смотрите новый выпуск "На Днях" 16:40"Без возраста и преград": история любви двух лошадей растрогала до слез 16:20"До черта таких уродов": армия Пугачевой рвется обратно в Россию 16:00Порвавший с женой Кончаловский пойман на ласках с молодухой 15:40"В паху": оголившаяся Навка шокировала публику интимным местом 15:20Проникшая в Англию Маркл сцепилась с Миддлтон у могилы Елизаветы II: Больная 15:00"Влюблены друг в друга": Пойманные за интимом Королева и Агутин годами скрывали отношения 14:40"В спальне": Развлекающаяся с мужиком под камерами Волочкова засветила пышную растительность 14:20Раскрывший рот SHAMAN повернулся задом к властям России: Неприятное чувство появляется 14:00Бывшая жена сорвавшегося Гуфа сообщила трагическую новость: Он умер в больнице 13:40Путевка в новую жизнь: молодой фаворит Лолиты поделился семейным счастьем 13:20"Мерзкие ушлепки": Прибравшая богатства Петросяна жена плюнула в нищих россиян 13:00"Скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях": наклянчившая на отдых Дакота выходит замуж 12:40"Больше нет": Почерневшее тело Литвиновой с опущенными веками нашли на краю балкона 12:20Брак с мужем Поргиной, дочь от женатого Збруева и одиночество: что стало с актрисой Шаниной 12:00"Может быть, гей": омерзительный приспособленец Милохин повторил судьбу Панина
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Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+
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Звезды с яркой шевелюрой и солнечной энергетикой. Рыжеволосые Вера Сотникова, Алла Пугачева, Елена Ксенофонтова, Наталья Штурм и Андрей Григорьев-Аполлонов в подборке "Дни.ру".

Даже в самые хмурые дни на арене российского шоу-бизнеса гордо сияют звезды с медным и оранжевым оттенком волос. В народе их зовут просто — рыжие. Но мы-то знаем, что это не просто слово. Актриса Вера Сотникова — настоящий лучик света для окружающих, а приметные блестящие локоны украшают ее миловидный овал лица. Гармоничное взаимодействие внутренней и внешней теплоты делает имидж 62-летней дивы чарующим.

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ну а Примадонна российской эстрады всегда славилась экстравагантной копной рыжих волос, которые остаются ее визитной карточкой даже в 74 года. И хотя Алла Пугачева иногда носит парики, это не меняет ее солнечного настроя, она несет счастье преданным поклонникам вне зависимости от местоположения.

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Вместе ней и Верой Сотниковой неплохо смотрится 50-летняя артистка Елена Ксенофонтова. Она помоложе двух вышеупомянутых знаменитостей, но оптимизма и колоритной внешности ей не занимать. У нее даже был гражданский муж с фамилией Рыжих. И хотя складного союза с ним не вышло, актриса все же нашла вторую половинку и вступила в официальный брак.

Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

56-летняя исполнительница шлягера "Школьный роман" остается свежей и подтянутой, сколько бы ни было пройдено дорог. Она успешно соблазняет мужчин, сочетая манкую харизму с бесперебойным весельем. Наталья Штурм — ходячий позитив, который освещает все вокруг. Неужели рыжие волосы ее вдохновляют?

Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Ну пока Николай Басков пытается удержать за собой титул натурального блондина, в российском шоу-бизнесе эффектно выделяется Андрей Григорьев-Аполлонов. За ним прочно закрепилось прозвище рыжего из "Иванушек", и в 52-года он по-прежнему зажигает если не концертные залы, так огоньки в глазах прекрасных дам.Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

23 апреля 2023, 02:10
Вера Сотникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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