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Понедельник 22 мая

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"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям

"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям
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Российская певица Ирина Дубцова выступила с обращением к поклонникам по поводу состояния своего здоровья.

Ирина Дубцова в последнее время заметно поправилась, на что сразу обратили внимание фанаты и журналисты. Певица призналась, что действительно прибавила в весе, и это ее сильно расстраивает. Еще год назад она была заметно стройнее, а два года назад и вовсе имела идеальный для себя вес.

Оказывается, лишний вес у Ирины Дубцовой образовался не на пустом месте. В сентябре прошлого года ее забрали на скорой в больницу с высоченной температурой и диагностировали болезнь. Это случилось сразу после съемок шоу "Ты Супер", где Дубцова сидела в жюри. Однако в тот раз она ни слова не сказала поклонникам о своем состоянии. В больнице Дубцовой сразу поставили страшный диагноз и назначили лечение серьезными гормональными препаратами.

"Я не могла даже голову поднять с подушки. Я не сказала об этом ни слова в своих соцсетях, не выложила фоточки из больничной палаты, потому что не привыкла такими личными вещами делиться, да и просто не было сил... В больнице мне сразу поставили диагноз – острое воспаление, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, о котором я и не подозревала несколько лет: худела, поправлялась, страдала бессонницей, повышением давления, паническими атаками и т. д., и… "посадили" на курс Преднизолона (гормоны) на несколько месяцев!" – рассказала Ирина Дубцова.

Певица смогла уйти в ремиссию, но лишний вес оказался побочным явлением от лечения, о чем ее предупреждали врачи. Теперь в плане у Ирины Дубцовой похудение, и она уверена, что справится, несмотря на все злые языки.

22 мая 2023, 10:00
Ирина Дубцова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Ирины Дубцовой• Требует проверки

Фоторепортаж

Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

Многие ошибочно полагают, что хит Ирины Дубцовой "О нем" посвящен бывшему мужу Роману Черницыну. Лишь недавно стало известно, что большинство своих песен Ирина написала под влиянием чувств к другому человеку, имя которого она не раскрывает.
Звезда рассказала, что всего лишь раз прибегала к пластике. Это была операция по изменению формы груди после родов.
Дубцова очень любит животных, поэтому у нее дома периодически появляется живность.
Певица с детства испытывает страсть к рыбалке и не удивительно, ведь она выросла в городе на Волге.
Ирина несколько лет назад отказалась от алкоголя.
За десять лет творческой карьеры исполнительница написала более 100 песен.
Дубцова называет себя экстрасенсом, поскольку часто сбывается то, о чем она говорит.

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