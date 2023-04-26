"Любовь за деньги": вскрылась скандальная правда из прошлого Наташи Королевой

Наташа Королева многого не понимала из-за возраста.

Российский композитор Игорь Николаев и певица Наташа Королева считались одной из самых красивых и творческих пар в российском шоу-бизнесе. Пара прожила в браке десять лет и рассталась в 2001 году. Всего через два года Королева вновь выскочила замуж, ее избранником стал стриптизер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан. От него она родила сына Архипа. И худо-бедно продолжает жить со своим муженьком в браке, несмотря на скандалы.

Вполне возможно, что выросшая под крылом Николаева Королева просто захотела признания и настоящего уважения, поэтому и сбежала к инфантильному танцовщику. Ведь он боготворил ее и физически показывал, что любит и ценит.

Сексолог Евгений Кульгавчук объяснил причину главных проблем звездных клиентов. По его словам, в личной жизни абсолютно все артисты беспомощны и ничем не отличаются от простых людей.

Главное, чего не хватает звездам от своих супругов – доверия и любви. При этом здесь не должно быть понятия "любовь за деньги". Звезды ищут признания именно за то, что они просто есть, за их личностные качества, сообщает Пятый канал.

"Среди моих звездных клиентов вопрос доверия остается очень актуальным. Все — и сильные, и известные мира сего — хотят, чтобы их любили, и не за деньги и власть, а как человека, как личность", – отметил сексолог.

Именно поэтому звездам так важно сделать выбор на равных, чтобы партнерам было о чем поговорить и меньше делить. Лучше всего остановиться на том, с кем не придется всю жизнь притворяться и сомневаться в искренности намерений партнера.