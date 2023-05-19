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Пятница 19 мая

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Врач-невролог назвал главную сложность восстановления Костомарова

Врач-невролог назвал главную сложность восстановления Костомарова
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Медик объяснил, какие факторы будут играть главную роль в реабилитации спортсмена.

В начале этого года олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжелой пневмонией. За месяцы борьбы с болезнью спортсмен пережил два инсульта и ряд операций, похудел до 50 килограммов, лишился части конечностей...

Не так давно Костомаров наконец вышел на связь с публикой, поблагодарив всех, кто за него переживал. А позже в прессе заговорили о том, что Костомаров якобы выписался из больницы и уехал в другую страну для дальнейшей реабилитации и протезирования. Новость вызвала бурный ажиотаж, но оказалась ложной. Супруга спортсмена опровергла информацию и заявила, что ее муж по-прежнему проходит лечение в больнице.

Врач остеопат-невролог Александр Евдокимов утешил общественность, которая беспокоится о состоянии фигуриста. По мнению медика, шансы Костомарова на восстановление сильно выросли. Евдокимов напомнил, что врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена, хотя надежд на это было мало, и назвал главную сложность его восстановления. По словам Евдокимова, большую роль в реабилитации сыграет состояние головного мозга фигуриста.

"Сейчас технологии позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, а вот с головным мозгом ситуация сложнее. Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга", – высказал свое мнение врач.

19 мая 2023, 04:31
Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

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Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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