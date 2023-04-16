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Шоу-бизнес
Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com +2

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Роман Костомаров – далеко не единственная знаменитость, потерявшая конечности.
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В мировой истории немало примеров того, как прославленная известная личность лишалась ноги по состоянию здоровья. В этом плане Роман Костомаров не одинок. "Дни.ру" составили небольшую подборку звезд, которым ампутировали ноги, чтобы напомнить: увечья не властны над величием и талантом человека.

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Королева оперетты Татьяна Шмыга в последние годы жизни мучилась из-за тромбоза. Врачи были вынуждены отрезать артистке ногу. И хотя жила звезда после этого недолго, по сей день ее обожает целое поколение. Фильм "Гусарская баллада" с ее участием — классика отечественного кинематографа, а это значит, что актриса стала частью истории.

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Лев Яшин и Роман Костомаров — два легендарных спортсмена, которые потеряли ноги. Культовый вратарь лишился конечности вследствие закупорки сосудов. Тем не менее до сих пор он остается символом советской эпохи, который почитаем и известен во всем мире.

Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Юлия Началова, оказавшись на больничной койке и будучи в сознании, резко отказалась от ампутации ноги. Медики все же провели операцию, когда ситуация стала максимально критической. Спасти певицу не удалось, но отсутствие конечности никак не повлияло на всенародную любовь и светлую память о Юлии.

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сара Бернар стала инвалидом в зените своей славы в результате неудачного падения. Как и в случае с Романом Костомаровым, все произошло внезапно. Но даже после ампутации артистка блистала на сцене театра практически до конца жизни. Проводить ее в последний путь решили так много людей, что на нескольких улицах Парижа остановилось движение.

Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com

Элла Фитцжеральд потеряла обе ноги ниже колен вследствие диабета. До самой смерти она передвигалась на инвалидной коляске, но все равно была счастливой. Сегодня она величайшая вокалистка в истории джазовой музыки.

Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com

Икона мирового искусства Фрида Кало в 6 лет перенесла полиомиелит, в 18 лет трамвай переломал ей позвоночник. Художница пережила 32 операции и ампутацию ноги.

Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com

Звезда сериалов "Дальнобощики" и "Кадетство" Александр Пороховщиков на закате дней потерял палец и часть стопы. В отличие от Романа Костомарова, актера сразила не пневмония, а сахарный диабет. Народного артиста России уже давно нет в живых, но в кинематографе его творчество живет вечно.

Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Секс-символ советского кино Татьяна Бестаева перенесла ампуацию стопы в 83 года и вскоре после этого умерла, но слава о ней и выдающиеся достижения на актерском поприще нетленны. По сей день звезда вдохновляет с экранов красотой и профессиональным мастерством.

Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн "Мосфильм"

Бывшему защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги из-за осложнений после коронавируса. Как и Роман Костомаров, он оказался в безвыходном положении, но не утратил оптимизма. Проявив настоящий мужской характер, спортсмен достойно принял тяжелый поворот судьбы и до последних дней концентрировался на свершившихся победах.

Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2023, 20:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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