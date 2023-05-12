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Пятница 12 мая

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Жена прокомментировала новость о тайном отъезде Костомарова за границу

Жена прокомментировала новость о тайном отъезде Костомарова за границу
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Костомарову нужно качественное восстановление.

Новость о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров мог тайно уехать из России, вызвала ажиотаж в прессе и у общественности. "Царьград" сообщал, что Роман Костомаров выписался из больницы и тайно покинул страну якобы для дальнейшей реабилитации и протезирования. После этого фанаты атаковали аккаунт фигуриста с расспросами о том, где он находится.

Жена Романа Костомарова Оксана Домнина прокомментировала скандальную новость. По ее словам, фигурист по-прежнему находится в больнице Коммунарки и не собирается никуда переезжать.

Кроме того, стало известно, что Роман Костомаров не будет лечиться за границей, пишет RT. Спортсмен показывает положительную динамику и продолжает работать с московскими реабилитологами, сообщает телеканал "360".

8 мая Роман Костомаров впервые вышел на связь с поклонниками самостоятельно и опубликовал пост в своем аккаунте. Он поблагодарил всех, кто за него переживал и выразил уверенность, что "выкарабкается".

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжелой пневмонией в ночь на 10 января. Из-за некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей. У 46-летнего спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

12 мая 2023, 09:30
Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пельш и Костомаров стали моделями

Большое число звезд собрал Илья Шиян на своем показе в рамках Недели моды в Москве. Знаменитый дизайнер уговорил выйти на подиум в качестве моделей популярного телеведущего Валдиса Пельша и легендарного фигуриста Романа Костомарова
Также в дефиле приняли участие резидент Comedy Club Вадим Галыгин и шведский певец Bosson, прославившися на весь мир хитом One in a Million
Галыгин и Шиян провели перед показом мастер-класс Валдису, который впервые в своей жизни вышел на подиум
Bosson пришел в восхищение от новой коллекции знаменитого отечественного дизайнера
Дефиле было праздничным, юбилейным, посвященным 15-летию творческой деятельности Ильи Шияна
Певец Виктор Салтыков оценил по достоинству дефиле и сам был бы рад пройтись по подиуму
Маэстро и его звездные модели
Выбор дизайнера пал на Валдиса Пельша и Вадима Галыгина, потому что они требовательны к себе и привыкли побеждать
Среди гостей на вечере была замечена завсегдатай модных показов и светских мероприятий - актриса Елена Захарова
Актер Вячеслав Манучаров тоже является поклонником творчества модельера

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