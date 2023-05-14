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Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки

Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки
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Что может помочь фигуристу восстановиться как можно быстрее?

Роман Костомаров, еще недавно находившийся в прекрасной физической форме, заболел в январе этого года. Казавшийся обычной простудой недуг обернулся серьезными последствиями для спортсмена.

10 января он оказывался в реанимации в Коммунарке на грани жизни и смерти. Пневмония, поражение легких более 75 процентов, скопление жидкости в плевральных полостях, медикаментозная кома — появившаяся в Сети информация о состоянии здоровья Романа встревожила россиян.

В итоге фигурист перенес несколько операций. Ему отрезали кисти, стопы, потому что ткани стали активно отмирать. Затем начали отказывать сердце и печень.

В связи с этим, многие россияне стали узнавать, каким образом можно укрепить свой иммунитет, чтобы не допустить подобных тяжелых последствий для здоровья? Профессор, доктор медицинских наук Антонина Колесникова ответила на этот вопрос.

По словам эксперта, Роман не начал своевременное лечение, игнорировал симптомы болезни. Нельзя было с высокой температурой выступать на открытом катке в морозную погоду.

Колесникова подчеркнула, что в случае Костомарова могли бы помочь мезенхимальные клетки. Их активно применяют во всем мире, но в России использовать их на людях запрещено, отмечает издание Prozvezd.

14 мая 2023, 14:10
Роман Костомаров. Фото: Semen Likhodeev/globallookpress.com
Prozvezd• Требует проверки

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Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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