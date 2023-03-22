"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве

У беглой певицы не осталось недвижимости в России

Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева второй год обитает в Израиле. Но даже если она и надумает вернуться в родные палестины, то сделать это будет не просто. На Рублевке, где живет певица и актриса Алена Кравец, сейчас только про это и разговоров.

"Сегодня мало кто помнит, но в "нулевых" Алла Борисовна почти пять лет прожила в столичном отеле "Балчуг-Кемпински", – рассказывает Кравец. – До этого местом ее обитания был "Мариотт Гранд Отель", а после – "Ритц Карлтон", куда ее переманил менеджмент отеля, посулив шикарный вид на Кремль и бесплатное VIP-обслуживание".

Теперь, как полагает Алена, Пугачева, если и вернется, то будет вынуждена на старости лет "скитаться по чужим углам". "Судите сами – четырехкомнатная квартира в доме 7 на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, где Примадонна жила в 1980 по 1994 годы, давно подарена старшей дочери – Кристине Орбакайте, – загибает пальцы Кравец. – Дом на Истре подарен внуку Никите и скоро, как я слышала, будет продан примерно за 200 миллионов. Владелицей замка в Грязи Пугачева никогда не была – дом, как писала пресса, записан на ее пятого мужа-иноагента и выставлен на продажу".

Мало кто знает, что у Примадонны была "тайная" квартира. Пятикомнатную квартиру площадью 500 кв. м в элитном доме в Филипповском переулке Пугачевой подарил бывший теперь зять Руслан Байсаров еще в начале 2000-х. Певица захотела пентхаус на 7-м этаже с видом на храм Христа Спасителя и по соседству с храмом Апостола Филиппа. Довольно символично, если учесть, что до 2005 года она была замужем за Филиппом Киркоровым. Правда, как тогда писали, купил ее Байсаров якобы не по рыночной стоимости, а в пять раз дешевле – за минимальную цену по стоимости БТИ. Помогла дружба с тогдашним столичным градоначальником Юрием Лужковым. В этом же элитном доме жили Филипп Киркоров и Ксения Собчак.

"По слухам, эта квартира уже давно подарена певицей второму внуку – Дэни Байсарову, ведь именно его отец в свое время подарил эту квартиру Пугачевой, – сообщила Алена. – Таким образом становится понятно, что у Аллы Борисовны ничего в Москве своего не осталось, все мосты сожжены".