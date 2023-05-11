Кормухина рассказала об опасности для SHAMAN со стороны его поклонников

Shaman избегает знаменитую артистку.

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получил три музыкальных образования, в том числе РАМ им. Гнесиных. В 2022 году он стал самым обсуждаемым артистом в стране. Хиты SHAMAN "Встанем" и "Я русский" моментально покорили интернет-пользователей и стали популярными на всю страну. До этого на его пути к славе было множество разных встреч и конкурсов, в том числе шоу "Голос".

62-летняя певица Ольга Кормухина познакомилась с Ярославом Дроновым задолго до того, как он приобрел псевдоним Шаман. Он сразу произвел на артистку неизгладимое впечатление. Однако теперь сердце певицы болит за судьбу молодого коллеги. Кормухина уверена, что Шаман попал под дурное влияние посторонних людей, которые могут попросту сломать ему жизнь.

"Я люблю SHAMAN больше, чем вся толпа, которая бегает по интернету и думает, что она делает ему добро. Вы его убиваете, убиваете в нем того артиста, который задуман небом", – заявила Ольга Кормухина.

Певица уверена, что SHAMAN может стать голосом поколения, но из-за дурного влияния своего окружения Ярослав Дронов может остаться у разбитого корыта. Кормухина добавила, что хотела бы поговорить с Шаманом лично, но он словно избегает ее и даже не заглядывает к ней в гримерку на концертах.