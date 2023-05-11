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Четверг 11 мая

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Поргина попала в больницу с травмой головы

Поргина попала в больницу с травмой головы
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Точную дату госпитализации ударившаяся головой Людмила Поргина назвать не смогла.

74-летняя вдова Николая Караченцова Людмила Поргина госпитализирована в московскую клинику после неудачного падения на даче. Актриса ударилась головой о бревно. В такой ситуации даже малейшая травма головы, а особенно сотрясение, может привести к тяжелым последствиям.

Инцидент произошел в бойлерной в дачном доме Поргиной. Женщина хлопотала по дому, наклонилась, а когда стала поднимать голову, то ушиблась. После этого ее увезли в больницу, где она и провела майские праздники. Кроме того, актриса не смогла назвать точную дату госпитализации "Не помню", – отметила временно потерявшая память Поргина.

"Ударилась головой о бревно. Не заметила его, наклонилась в бойлерной, поскользнулась и упала башкой", — рассказала Людмила Поргина в беседе с Blitz+.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина добавила, что уже завтра будет выписана. Судя по всему, ситуация оказалась не настолько серьезной, и Поргина, к счастью, идет на поправку.

Напомним, несколько месяцев назад Людмила Поргина поддержала Ксению Собчак. Сама попадавшая в ДТП актриса заявила, что ведущей пришлось очень нелегко, ведь в аварии с ее участием погиб человек. Тогда на вдову Караченцова обрушилась волна критики, ведь никакие моральные потрясения не сравнятся с потерей близкого, считают россияне.

11 мая 2023, 09:00
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Blitz+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Людмила Поргина на панихиде по Захарову. Фото: Дни.ру
Людмила Поргина у могилы Марка Захарова. Фото: Дни.ру

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