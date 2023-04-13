Как Караченцов мог крутить роман на стороне на протяжении 23 лет: Поргина осталась в дураках?

Караченцов имел две жены – питерскую и московскую.

Современные звезды не стесняются выносить сор из избы и открыто признаются поклонникам об изменах своих супругов. Раньше так было не принято, и артисты десятилетиями терпели любовные похождения своих жен и мужей.

Незадолго до смерти актера Николая Караченцова в 2018 году балерина Елена Дмитриева призналась, что на протяжении 23 лет была тайной любовницей звезды. Его жена Людмила Поргина тогда сразу отмела эту идею и даже верить в нее не хотела, пишет ФАН. Однако история все больше походила на правду и обрстала новыми подробностями. Неужели Поргина осталась в дураках?

Караченцов и Дмитриева познакомились в 1982 году. Балерина уже тогда была на пути к статусу солистки Мариинского театра и снималась в кино. 18-летняя Елена решила отвлечься с Караченцовым от своей давней любви с женатым танцором. Дмитриева рассказывала, что Караченцов сам попросил у нее номер телефона, и она согласилась.

Посреди ночи он якобы позвонил ей, и они пошла гулять по Ленинграду. Потом они встречались на вечеринках у друзей и много где еще. Брутальный Николай Караченцов сразу покорил молодую танцовщицу. Однажды Елена Дмитриева захотела стать законной женой Караченцова и даже бросила его на время, но он вновь растопил ее сердце своими извинениями. Отговорки всегда были одни и те же.

"Песня была одна и та же: мы с женой давно друзья, у нас общий ребенок, хозяйство, любовью мы не занимаемся, прихожу домой, ем и спать ложусь, а утром еду сниматься", – вспоминала Дмитриева.

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина отрицает всет эти подробности и называет их выдумкой. Она уверена, что балерина все выдумала, а Караченцов был с ней даже не знаком.