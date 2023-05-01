"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле

Народная артистка Советского Союза обосновалась на Земле Обетованной. И жизнь там явно идет ей на пользу!

Дружба в шоу-бизнесе – явление почти невозможное. Как пела Алла Пугачева, "вся наша жизнь, словно бал лицемерия, здесь предательство чаще доверия". Кстати, сама Примадонна знает цену настоящей дружбе. И сегодня ее окружают только люди, которые с ней дышат в унисон и думают с ней одинаково. Среди них – звездный модельер Игорь Гуляев, автор многих эффектных сценических и повседневных образов Примадонны последних лет. И просто человек, которому певица безгранично доверяет.

Только что он побывал в гостях у живущей второй год в Израиле Народной артистки Советского Союза. И поделился с "Дни.ру" эксклюзивными кадрами с Земли Обетованной. Кажется, Пугачева обрела там какой-то эликсир молодости и время пошло вспять. Она под действием благоприятного Средиземноморского климата похорошела и стала лучшей версией себя. Так здорово 74-летняя певица не выглядела, кажется, даже в молодости!

"Алла живет там в тепле, покое и любви – вот секрет ее отличной формы", – рассказал Игорь Гуляев. Он увидел Аллу Пугачеву свежей, отдохнувшей, сияющей. Такой, какой и должна быть настоящая женщина в любом возрасте. Тем более, если это Женщина, которая поет.