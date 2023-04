Жена иноагента Пугачева неожиданно появилась на концерте Киркорова в Кремле

Если бы Филиппа Киркорова не было, его стоило бы выдумать. Этот человек-праздник делает наш мир ярче, веселее, экстравагантнее. Народ обсуждает его причудливые костюмы, перемены во внешности, искрометные фразы. И даже не верится, что королю российской эстрады 30 апреля исполняется 56 лет!

Весь прошлый год прошел под знаком юбилея Лучезарного. Он начал отмечать 55-летие в Кремле, проехал по стране, а сейчас – опять же в Кремле – ставит эффектную точку. И повторяет то грандиозное шоу "на бис".

Но Киркоров не был самим собой, покажи он второй раз старую программу. Новый облик, новые песни, новые гости, новые костюмы, новые концепции номеров (например, после скандала по кресту он больше не ходит) – все это на протяжении пяти дней можно видеть на главной сцене страны. Четыре часа смены образов, дорогих дизайнерских костюмов, технологичных декораций – такого в нашей стране больше никто не делает.

За минувший год многое изменилось не только в Филиппе, но и в стране. Кто-то отсюда уехал, кто-то стал поливать Родину грязью, но Киркоров в самом начале концерта прямо заявил, что он любит Россию и никогда ей не изменит. Хотя и оказался в ряде санкционных списков. А одним из самых трогательных моментов программы стала песня из недавно вышедшей на экраны военной драмы Николая Лебедева "Нюрнберг". В ней речь идет про провалившуюся попытку переписать историю и оправдать нацизм. Символично, что сегодня некоторые государства снова этим занимаются... "Мы ценим нашу историю, почитаем солдат, без которых не было сегодня у нас мирного неба над головой, благодарим тех, кто отдает свои жизни, чтобы мы жили сегодня мирно", – сказал Филипп с главной сцены страны. И зал принял эти слова долгими аплодисментами – певец попал в сердца публики.

Но концерты Киркорова – это экскурс не только в историю великой страны, но и его личную. С потолка зрительного зала летели фотографии Филипп в разные периоды жизни и творчества. Конечно, невозможно представить его без "Зайка моя" или "Атлантида" – и эти песни были. А вот для шлягера "Единственная моя" автор Олег Газманов чуть изменил слова. Киркоров попросил, чтобы было больше про свет, счастье и добро – про то, чего нам всем очень не хватает сегодня.

Были и премьеры. Год назад Филипп выходил на кремлевскую сцену с Анной Аsti. Теперь же представил красивый дуэт с Люсей Чеботиной "Королева", рассыпаясь в комплиментах и любви к ней, называя суперзвездой.

Вспоминаются программы, в которых Киркоров признавался в любви к Алле Пугачевой и даже перепевал некоторые ее хиты – "Улетай, туча", "Поздно". Сейчас бывшая жена короля российской эстрады живет с иноагентом в Израиле и не очень лестно отзывается о России и ее людях. Поэтому песни ее тут больше и не звучат. Хотя в Кремле Примадонна неожиданно все-таки появилась – в кадрах видеохроники, когда много лет назад вручала Филиппу какую-то очередную музыкальную награду.

Тогда, конечно, и представить было невозможно, что некогда главная российская звезда окажется в опале. Про таких, как она, видимо, и спел Киркоров композиции с символичными названиями "Подлость и зависть", "Сегодня – хвалят, а завтра – свалят"...

Да, фактически сегодня сам Киркоров стал нашей Примадонной и главной Дивой и Иконой стиля. Платья, шляпки, перья, боа сменяли друг друга так стремительно, что казалось, это добрый доктор Айболит (с окладистой седой бородой певец стал очень на него похож!) наряжается то в дрэг-квин звезду "Евровидения" Кончиту Вурст, то в Дайанну Росс, то перевоплощается в ныне покойных Донну Саммер, Людмилу Гурченко или даже Бориса Моисеева.

У Филиппа вообще есть удивительная способность аккумулировать и переосмысливать самые успешные песни и образы. Поэтому в программе не обошлось и без ремейков – прозвучали и "Дива", и "Одна ночь в Бангкоке", и Can't Take My Eyes – в звучании Киркорова они словно бы обрели вторую жизнь.

Да и сам он, кажется, переживает сейчас, на шестом десятке, вторую молодость – постройнел, похорошел, обрел давно желанные "кубики" пресса и стал после этого апгрейда лучшей версией себя. И все, чего он теперь желает, здоровья себе и своему папе Бедросу, которому скоро исполнится 91 год. А признание, имя и королевский титул у Филиппа Киркорова уже есть.

"Я не самый сильный вокалист, – честно признается король российской эстрады. – Но у меня есть любовь к своей стране, к семье и к сцене. Все это и дает мне силы и желание работать".

На радость нам, его народу.