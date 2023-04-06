"Власть свергнуть": предателю Галкину* отвесили крепкую оплеуху за оскорбления

Максиму Галкину* досталось по первое число.



Поведение Максима Галкина* на своих концертах заставило многих его бывших поклонников застыть в изумлении. Особенно жестоким получился тур по Америке, в ходе которого юморист посмеялся над Филиппом Киркоровым, Евгением Петросяном и другими соотечественниками.

О том, почему сбежавший в Израиль юморист стал вести себя так агрессивно, эксклюзивно изданию Дни.ру рассказал бизнесмен Дмитрий Кудрявцев.

По словам мужчины, Максим Галкин* на российской сцене зарабатывал деньги сатирой. Однако теперь многим стало понятно, что с таким поведением дорога как на российскую сцену, так и на экраны юмористу отныне закрыта.



А так, как зарабатывать продолжать нужно, то Галкин* переобулся в прыжке. Муж Аллы Пугачевой стал производить оскорбительный юмор, которая может понравиться лишь жителям недружественных стран.

Дмитрий Кудрявцев. Фото: личный архив

Поэтому теперь Максим Галкин* получает поддержку тех иностранцев или эмигрантов, кто критикует российскую политику, кто рад, что покинул страну, кто даже позволяет себе презрительно называть вскормившую их Родину "Рашкой".

Уверен Дмитрий Кудрявцев и в том, что следующий ступенью юмора, которую скорее всего захочет покорить Максим Галкин*, станет православная вера, а затем муж Аллы Пугачевой вполне может перейти на пакостные анекдоты. И все это из-за денег.

Волею бизнесмена предателю Галкину* отвесили крепкую оплеуху за оскорбления соотечественников: на Максима Галкина*, по его мнению, нужно обязательно завести уголовное дело. Ведь разбогатевший за счет россиян Галкин* сбежал заграницу, чтобы обзавестись там имуществом, попутно позволяя себе неполиткорректные высказывания, которые он подносит "публично и очень настойчиво".

"Практически совершает уголовные деяния. Хорошо хоть не призывает власть свернуть", – предостерег Кудрявцев.



Напоследок бизнесмен подметил, что деятелями искусства должны быть те, кто отличается высокими моральными качествами и может положительно повлиять на аудиторию. А таких качеств у Максима Галкина*, по мнению Дмитрия Кудрявцева, нет.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

