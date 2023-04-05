Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае

За блогером и артистом Даней Милохиным закрепляется новое званием. Поклонники продолжают сравнивать юношу с актером Алексеем Паниным. Все из-за эпатажных выходок блогера. Так, он показывает свою пятую точку, раздевается на камеру, любит примерять женскую одежду, да и просто ведет себя откровенно и вызывающе.
Кроме этого, поклонникам попалось на глаза видео из квартиры Дани в Москве. На кровати юноши были замечены капли спермы, а позже блогер признался, что не отказывает себе в удовольствии побрызгать семенной жидкостью.
Тиктокер улетел из России, как и Алексей Панин. Сейчас юноша живет в Дубае. Однако, судя по всему, дела со съемкой видео идут не очень гладко. Даня Милохин решил заняться серьезным делом и запустил настоящий бизнес.
"Я открыл свой салон красоты в Дубае. Вот недавно сходил постригся. Если вы тоже хотите быть красивым и модным, заходите и стригитесь", — рассказал Даня и показал головку после обрезания волос.
Поклонники поддержали Даню, посчитав, что он все правильно делает. По данным СМИ, практически везде TikTok сдает свои позиции. Так, РИА ФАН пишут, что в Австралии запретили использование приложения на устройствах чиновников. Все дело в обвинениях о сборе информации. Даже в российской Перми зафиксировано падение спроса на TikTok. Как сообщает Царьград, все больше россиян смотрят на Даню Милохина в приложении Likee.