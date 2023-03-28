Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня

Сбежавший тиктокер Даня Милохин выдал интимные подробности.

Видеоблогер Даня Милохин уехал из России еще в прошлом году. Сейчас он проводит время с новым другом — репером Моргенштерном*, которого, кстати, объявили иноагентом. Вместе молодые люди катаются на мотоциклах, дорогих машинах и снимают новые видеоролики в социальные сети. На новых фотографиях с Моргенштерном* Даня нередко позирует без футболки. Поклонники шутят, что еще немного — и он станет хуже нудиста Алексея Панина.

А еще Даня Милохин записывает музыку. В списке его работ уже есть несколько сольных хитов, дуэт с Николаем Басковым и солистом группы "Мумий Тролль". На днях он презентовал новую песню под названием "Душнила". В ней он рассказал про бывшего парня своей "вымышленной" девушки — героини песни.

"Твой бывший такой зануда, давай же его забудем, танцуй передо мной как в последний раз", — поет Милохин.

Поклонники надеются, что совместное время с Моргенштерном* проходит лучше, чем с бывшим соседом Дани. В период соседства молодые люди устроили свинарник в своей квартире, а на кровати Дани Милохина и вовсе красовались засохшие пятна спермы. Позднее блогер признавался, что действительно окатывал кровать спермой несколько раз.

*Репер Моргенштерн объявлен иноагентом по решению Министерства Юстиции РФ.