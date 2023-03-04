Позор России: 5 кумиров шоу-бизнеса, растлевающих молодежь

У родителей есть претензии к этим звездам шоу-бизнеса.

В этом материале мы решили собрать пять кумиров из шоу-бизнеса, которые, по мнению родителей, растлевают, разлагают детей, молодежь и являются позором страны. Первым в списке оказался Даня Милохин, сбежавший из России в прошлом году. Тиктокера запомнили в его родной стране как не совсем умного мальчика, который ведет беззаботную жизнь, записывает песни, содержащие нецензурную брань, и иногда наряжается в женское.

Композиции Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, детям тоже слушать нельзя, однако они и являются целевой аудиторией девушки. Рэп-исполнительница очень популярна в соцсетях, в особенности "ТикТоке", где подрастающее поколение записывает и публикует видеоролики, используя похабные песни 22-летней Зотеевой.

Моргенштерна* не раз пытались запретить за то, что в своих так называемых композициях он пропагандирует распутный образ жизни и запрещенные вещества. В частности из-за этого "артиста" родители и активисты требовали ввести в России цензуру.

В "ТикТоке" и других соцсетях также популярна Даша Корейка, которую при рождении нарекли Максимом. Не так давно блогерша сменила пол и теперь рассказывает о своем "переходе". Психиатр поставил Даше диагноз – расстройство половой идентификации. Этот персонаж, кстати, некогда снял несколько роликов с заслуженным артистом России Димой Биланом.

"Я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном. Пьяная полечу через забор", – поет юная Алена Швец в своей песне. На эту исполнительницу, ставшую довольно известной в шоу-бизнесе, родители тоже жаловались не раз. 21-летняя певица не стесняется петь и нецензурные песни и выкладывать их в соцсети, где среди ее подписчиков есть и несовершеннолетние.

* Алишер Тагирович Моргенштерн включен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, 6.05.2022

